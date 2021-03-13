В США временно сняли запрет на сотрудничество с Xiaomi

Вадим Карасев

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Федеральный суд США временно снял запрет на сотрудничество с китайской компанией Xiaomi, которая ранее попала в черный список Вашингтона. Об этом сообщает Reuters.

Судья Рудольф Контрерас (Rudolph Contreras) счел недоказанными обвинения в том, что из-за китайской компании национальная безопасность страны находятся под угрозой. В Минобороны США это пока что никак не прокомментировали.

В Xiaomi решение американского суда приветствовали. Там добавили, что компания планирует добиться полного снятия запрета на сотрудничество.

Ранее Xiaomi подала в суд на США, добиваясь исключения из черного списка. Вхождение в него не позволяет американским инвесторам покупать акции компании. Помимо Xiaomi, в черный список попали еще восемь китайских компаний.

Китайский производитель утверждает, что действия властей США неконституционны, и отрицает причастность к правительству или вооруженным силам Китая, а также к какой-либо организации, связанной с китайской оборонной промышленностью.