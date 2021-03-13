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В Ставропольском крае самолет Ан-2 вынужденно сел в поле

В Ставропольском крае самолет Ан-2 вынужденно сел в поле
Самолет Ан-2, летевший из Минеральных Вод в Волгоградскую область, вынужденно сел в поле из-за снижения уровня масла в двигателе, жертв нет, сообщает Южная транспортная прокуратура.


"В субботу самолет Ан-2 после вылета из аэропорта Минеральные Воды в Камышин Волгоградской области совершил вынужденную посадку в поле в районе села Левокумка из-за снижения уровня масла в двигателе", - говорится в сообщении.

Россия

По материалам: ria.ru
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