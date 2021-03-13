Вадим Демчог. Почему «доктор Купитман» дважды разводился и потерял связь с дочерью

Анастасия Иванова

Зрители до сих пор ассоциируют актера с обожающим коньяк венерологом Купитманом. Немногие знают, что в реальности Вадим Демчог — кандидат наук по трансперсональной психологии. А вот в любвеобильности артист, пожалуй, не уступает герою «Интернов».

13 марта исполняется 58 Вадиму Демчогу, известному не только по сериалам «Интерны», «Детка» и «Иванько», но и по моноспектаклям «Фрэнки-шоу» на «Серебряном дожде». Это Демчог руководил арт-проектом «Арлекиниада», стал голосом знаменитого мультипликационного мистера Фримана, а кроме того, создал концепцию «Самоосвобождающейся игры», объединившей теорию и практику мирового театра с трансперсональной психологией.

Разумеется, чтобы стать востребованным актером и автором сценариев, Вадиму Викторовичу пришлось пройти долгий и тернистый путь. Чем пожертвовал артист ради творческого успеха и как известность сказалась на его семье?

Детство без отца

Вадим появился на свет в эстонском городе Нарва. Когда мальчику было всего три месяца, родители разошлись. «Моя мама была очень любвеобильным человеком. Как она сама говорила: «Шесть браков, не считая ошибок», — пояснял Демчог.

Впоследствии ребенок снова увидел папу в восьмилетнем возрасте. Тогда родители попытались помириться, но в итоге счастливого воссоединения не вышло. В следующий раз Вадим Викторович встретился с родственником только спустя 40 лет: специально вызвался представлять сериал «Интерны» в Воронеже, городе, где жил отец.

«Когда мы увиделись, я понял, что есть и сострадание, и всепрощение. Я очень хорошо себя чувствовал у него дома», — подчеркивал актер.

Но вернемся к раннему периоду жизни Вадима Викторовича. Его мама была поваром, однако обожала спектакли, и любовь к искусству передалась мальчику по наследству. «Она была очень талантливым человеком, умела делать одновременно 50 дел: писала статьи, проводила экскурсии, вела свадьбы. Моя мама — это неугомонный сгусток энергии! Она мой главный учитель. Мама перенесла на ногах два инфаркта, на сердце было два огромных рубца. И врачи сказали: это невероятно! Они впервые в жизни видели такое мощное, огромное сердце. Для меня же это на всю жизнь так и осталось самой сильной метафорой. Понятно, что это болезненные последствия инфарктов, но поэтический ум хочет все трактовать по-своему… Для меня мама — это человек с самым большим сердцем среди людей», — делился актер.

Вместе родственники ездили из Нарвы в Петербург смотреть пьесы, а потом и сам Демчог начал выступать на сцене Народного театра. Неудивительно, что после окончания школы юноша решил перебраться в город на Неве и поступил в ЛГИТМиК на курс Зиновия Корогодского.

Впрочем, окончание престижного вуза не обеспечивало успеха в профессии. Какое-то время актер служил в Московском ТЮЗе, а о ролях в кино только мечтал. Особенно тяжело пришлось в начале 90-х, когда проблемы с работой достигли апогея.

Круговорот профессий

Вопрос состоял не в том, как добиться признания, а в поиске денег на пропитание, так что Демчог не чурался развозить товар по рынкам, трудиться на стройке, перегонять автомобили из Европы. Последнее помогло ему не просто заработать, а даже преуспеть.

Чем же еще занимался Вадим Викторович с конца 80-х? Он менял театральные труппы, путешествовал, изучал буддизм. В 1992-м актер начал работать на радио, а в нулевых обрел известность благодаря игре-мистификации «Фрэнки-шоу» на «Серебряном дожде». В дальнейшем у него появилась своя «Школа игры» с циклом раскрепощающих психологических тренингов.

Наконец, в 2003-м артист погрузился в мир кино. Дебют состоялся в сериалах «Агентство НЛС» и «Улицы разбитых фонарей», появился актер и в «Моей прекрасной няне». У каждого творческого человека есть наиболее известная для зрителей роль, и для Демчога звездный час наступил после перевоплощения в доктора Купитмана в «Интернах».

«Как только я появляюсь на съемочной площадке — сразу же рефлекторно старею, обретаю смазливый зрачок, какую-то грушевидную пластику, обнаруживаю внутри себя фирменную купитмановскую печень, которая собственно и принуждает меня быть таким обтекаемым и уклончивым. Я начинаю ходить немного вперед тазом, как эдакая бабулька, и сам дивлюсь, что не надо прилагать никаких усилий, чтобы Купитман существовал», — признавался артист.

Интересно, что дружба Купитмана и доктора Быкова перекочевала с экранов телевизоров в реальную жизнь. Несмотря на разницу характеров и даже религиозных взглядов, Иван Охлобыстин и Вадим Демчог стали очень близки. По признанию Демчога, в какой-то мере от коллеги он получил то, что недодал ему родной отец.

Три любви

Молодо-зелено

В первый раз актер женился в 80-х, по его собственному мнению, слишком рано. В 1987-м у супругов родилась дочка Настя, но когда на пару навалились бытовые проблемы в сочетании с неустроенностью Вадима Викторовича в работе, союз рухнул. Как заключил позднее артист, они с избранницей Юлией попросту спутали дружбу с любовью.

«Мое искусство никому не нужно было. Надо было выживать. И появился человек, у которого имелся свой бизнес. Ну и был совершен тот выбор», — рассказывал артист об уходе Юлии к предпринимателю, ставшему в итоге ее вторым мужем.

Демчог спокойно принял тот факт, что его дочку будет воспитывать другой мужчина: у самого актера в детстве отчимы сменялись, «как автобусные остановки». Так уж сложилось, что Настя не горела желанием общаться с родным папой: бывшая супруга бросила все силы на укрепление второй семьи и не поощряла частых встреч наследницы с Вадимом Викторовичем.

«Мужчинам проще переносить эту боль, чем женщинам, они ведь не живут прошлым. Они всегда идут на покорение новых пространств. Это дамам очень важно хранить все себе», — рассуждал Демчог на передаче «Судьба человека».

Отбил у другого

Второй раз актер предпринял попытку создать семью с коллегой по театру Вероникой Рябковой. На момент встречи девушка не была свободна и долго не могла определиться, остаться ей с прежним возлюбленным или же уйти к Вадиму Викторовичу.

Артист вцепился в пассию бульдожьей хваткой, но однажды устал от борьбы, ушел из театра и перебрался в Москву. Спустя полгода Вероника сама позвонила актеру, заявив, что приехала за ним в столицу. «И в ту же ночь я сделал с ней нашего сына Вильяма», — признавался Демчог.

Наследник появился на свет, когда артисту было уже 43, так что на этот раз отцом он стал, можно сказать, осознанно. Демчог признавался, что моментально почувствовал: за этого мальчика он готов умереть. Кстати, сына Вадима Викторовича зрители могли видеть в «Интернах» и в картине «Свой-чужой». «Я, конечно, испытываю определенный стыд за то, что у нас с Настей нет той близкой связи, как с Вильямом», — откровенничал звезда сериалов.

Если союз с Юлией распался в период творческого кризиса, то с Вероникой вышло с точностью до наоборот: отношения разрушились, когда Демчог играл свою звездную роль Купитмана. Поначалу актер скрывал от общественности развод, однако зимой 2014-го источник в Бабушкинском районном суде сообщил «NewsTes.ruу», что пара официально расторгла брак.

Третий раз — алмаз?

К счастью, со второй супругой Демчогу удалось сохранить теплые отношения. Кроме того, Вероника живет рядом с бывшим мужем, что дает отцу возможность часто видеть сына.

«Мы построили отношения таким образом, чтобы всегда учитывать — нас связывает общая ответственность за сына. Слава Богу, у него есть мать и отец. Вильям живет на два дома, он прописан в моей квартире. У него своя комната. Он ходит обедать к маме, потому что у нее еда чаще присутствует на столе, чем у меня. Если ему нужны финансы, то прибегает ко мне», — отметил Вадим Викторович.

Одиноким мужчина оставался недолго: третьей большой любовью для него стала молодая избранница Елена, по информации СМИ — по профессии она медсестра. Хотя слухи о романе пары появились еще шесть лет назад, жениться Вадим Викторович с Леной не спешат. Да и важны ли штампы в паспорте, когда все вокруг и так в восторге от яркого союза? «Со мной рядом сейчас Елена Прекрасная — я так ее называю. Она стала для меня подарком за все, что я прожил, — заключил Демчог. — Думаю, я достоин ее».