Вечеринка в стиле вамп. Саша Артемова устроила шикарный праздник в честь дня рождения

Влада Некрасова

Неделю назад звезде реалити-шоу исполнилось 26 лет. Она решила отметить знаменательное событие с друзьями, организовав масштабное мероприятие в бутик-отеле. Артемова продумала стилистику праздника и позаботилась о досуге приглашенных.

Александра Артемова начала готовиться к торжеству с самого утра. Экс-участница «Дома-2» заселилась в гостиницу вместе с дочерью, а потом отправилась наводить красоту. На пару с подругой Саша приехала в «Москва-Сити» сделать макияж и укладку к празднику. Пока девушки работали над образом Артемовой, она получила подарок — красные ажурные перчатки элитного бренда, которые стали дополнением к ее костюму. «Очень волнуюсь, сегодня важный день. Нужно, чтобы все прошло хорошо», — призналась она подписчикам.

Александра не скрывала, она подготовила для гостей полноценное мероприятие с артистами, диджеем, барменом и, конечно, угощениями. На входе всех встречали элегантно одетые девушки на ходулях, а стол на вечеринке буквально ломился от еды: приглашенные угощались роллами, блинами, карпаччо и многими другими блюдами. Зал был украшен в черно-красных тонах, эти же оттенки присутствуют в нарядах друзей Артемовой. Гости буквально усыпали именинницу букетами цветов. Пришел на праздник и Евгений Кузин, с которым звезда реалити не так давно рассталась. «Это «Вампирская вечеринка», тут все мои любимые друзья. Ну, и Женек, конечно», — рассказала Саша на кадрах с мероприятия.

Отметим, что сам день рождения Саша также провела вместе с Евгением. Экс-возлюбленные отправились в ресторан вместе с наследницей. Там Саша и Женя заказали хинкали с раковыми шейками, жюльен и шампанское. Для дочки же Артемова и Кузин выбрали рыбу. «Это божественно! Безумно вкусно!» — поделилась молодая мама.

Напомним, что Кузин и Артемова поженились в 2017 году. Через три года у пары родилась дочь. С того момента прошло не так много времени, как в семье начались недомолвки. А позже супруги объявили о расставании. «Ребят, пожалуйста, давайте без этого: не надо говорить мне, что я поторопился, чтобы нормально к этому относился. Я же не маленький парень. Тут от меня мало что зависит. Любовь просто прошла и все!» — откровенничал Кузин. Однако поклонники надеятся, что Евгений и Саша вновь будут вместе, ведь в последнее время они так часто уделяют друг другу внимание.