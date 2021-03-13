Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Вечеринка в стиле вамп. Саша Артемова устроила шикарный праздник в честь дня рождения

Вечеринка в стиле вамп. Саша Артемова устроила шикарный праздник в честь дня рождения

Вечеринка в стиле вамп. Саша Артемова устроила шикарный праздник в честь дня рождения

Неделю назад звезде реалити-шоу исполнилось 26 лет. Она решила отметить знаменательное событие с друзьями, организовав масштабное мероприятие в бутик-отеле. Артемова продумала стилистику праздника и позаботилась о досуге приглашенных.

Александра Артемова начала готовиться к торжеству с самого утра. Экс-участница «Дома-2» заселилась в гостиницу вместе с дочерью, а потом отправилась наводить красоту. На пару с подругой Саша приехала в «Москва-Сити» сделать макияж и укладку к празднику. Пока девушки работали над образом Артемовой, она получила подарок — красные ажурные перчатки элитного бренда, которые стали дополнением к ее костюму. «Очень волнуюсь, сегодня важный день. Нужно, чтобы все прошло хорошо», — призналась она подписчикам.

Александра не скрывала, она подготовила для гостей полноценное мероприятие с артистами, диджеем, барменом и, конечно, угощениями. На входе всех встречали элегантно одетые девушки на ходулях, а стол на вечеринке буквально ломился от еды: приглашенные угощались роллами, блинами, карпаччо и многими другими блюдами. Зал был украшен в черно-красных тонах, эти же оттенки присутствуют в нарядах друзей Артемовой. Гости буквально усыпали именинницу букетами цветов. Пришел на праздник и Евгений Кузин, с которым звезда реалити не так давно рассталась. «Это «Вампирская вечеринка», тут все мои любимые друзья. Ну, и Женек, конечно», — рассказала Саша на кадрах с мероприятия. 




Отметим, что сам день рождения Саша также провела вместе с Евгением. Экс-возлюбленные отправились в ресторан вместе с наследницей. Там Саша и Женя заказали хинкали с раковыми шейками, жюльен и шампанское. Для дочки же Артемова и Кузин выбрали рыбу. «Это божественно! Безумно вкусно!» — поделилась молодая мама.

Напомним, что Кузин и Артемова поженились в 2017 году. Через три года у пары родилась дочь. С того момента прошло не так много времени, как в семье начались недомолвки. А позже супруги объявили о расставании. «Ребят, пожалуйста, давайте без этого: не надо говорить мне, что я поторопился, чтобы нормально к этому относился. Я же не маленький парень. Тут от меня мало что зависит. Любовь просто прошла и все!» — откровенничал Кузин. Однако поклонники надеятся, что Евгений и Саша вновь будут вместе, ведь в последнее время они так часто уделяют друг другу внимание. 

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
Заказать крауд

Последние новости

Солистка Little Big пожаловалась на домогательства
Солистка Little Big пожаловалась на домогательства
Потерявшая сына Светлана Моргунова очень изменилась
Потерявшая сына Светлана Моргунова очень изменилась
Алексей Панин: «С удовольствием отказался бы от российского гражданства»
Алексей Панин: «С удовольствием отказался бы от российского
Вечеринка в стиле вамп. Саша Артемова устроила шикарный праздник в честь дня рождения
Вечеринка в стиле вамп. Саша Артемова устроила шикарный праздник в
В Крыму определили стоимость первой опреснительной установки
В Крыму определили стоимость первой опреснительной установки
Гинцбург назвал вакцину «Спутник V» первой в мире по качеству
Гинцбург назвал вакцину «Спутник V» первой в мире по качеству
Переболевшим коронавирусом россиянам назвали условие для вакцинации
Переболевшим коронавирусом россиянам назвали условие для вакцинации
Пушков назвал Зеленского президентом без принципов
Пушков назвал Зеленского президентом без принципов
Умерла народная артистка России Нажиба Исханова
Умерла народная артистка России Нажиба Исханова
Гинцбург оценил сообщения о подготовке провокаций против "Спутника V"
Гинцбург оценил сообщения о подготовке провокаций против "Спутника V"
Стало известно имя украинского воина, убитого снайпером оккупантов на Донбассе
Стало известно имя украинского воина, убитого снайпером оккупантов
Еврокомиссия выступила за пропорциональное распределение вакцин
Еврокомиссия выступила за пропорциональное распределение вакцин

Топ на сегодня

Семья задушенного полицейским Джорджа Флойда получит десятки миллионов долларов
Семья задушенного полицейским Джорджа Флойда получит десятки
В Северной Македонии произошло землетрясение магнитудой 4,7
В Северной Македонии произошло землетрясение магнитудой 4,7
Больной ребенок полгода ждал укола за пять миллионов рублей и умер в России
Больной ребенок полгода ждал укола за пять миллионов рублей и умер в
В центре при НАТО «разгорелась война» из-за России
В центре при НАТО «разгорелась война» из-за России
Российский психолог объяснил появление зависимости от электронных сигарет
Российский психолог объяснил появление зависимости от электронных

Еще по теме

Номер в отеле и семейный ужин. Саша Артемова отметила день рождения с Евгением Кузиным
Евгений Кузин и Александра Артёмова вернулись на "Дом-2" ради миллиона рублей
После ухода с телешоу Александра Артемова ушла в отрыв
Александра Артемова покинула телепроект «Дом 2»