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Ведущий Первого канала назвал идеальную для здоровья детей температуру

Ведущий Первого канала назвал идеальную для здоровья детей температуруФото: @professor_prodeus

Один из ведущих программы «Жить здорово!» на Первом канале и доктор медицинских наук Андрей Продеус назвал идеальную для здоровья детей «погоду в доме». В посте в Instagram он рассказал, какой уровень влажности и какую температуру рекомендуют поддерживать специалисты.

Врач посоветовал поддерживать в помещении комфортную температуру в пределах от 18 до 22 градусов. При этом не нужно заставлять детей носить дополнительные теплые вещи, если дома не холодно. «Если вы чувствуете себя хорошо при данной температуре, то и ребенок не замерзнет», — объяснил медик.

Продеус подчеркнул, что для здорового развития детей нужно обеспечивать приток свежего воздуха. Для этого необходимо либо регулярно проветривать помещение, либо использовать систему искусственной вентиляции.

Доктор также обратил внимание на важность того, чтобы поддерживать дома влажность воздуха в пределах от 40 до 60 процентов. Зимой, по словам врача, воздух в квартирах бывает слишком сухим, что особенно вредно для маленьких детей. «Становится тяжело дышать, а в период ОРВИ и вовсе: еще сильнее закладывает нос, трудно откашляться», — отметил специалист.

Для этого он посоветовал использовать увлажнители воздуха. Тем, у кого есть дети, этот прибор просто необходим, уверен Продеус. Кроме того, ведущий посоветовал избавиться от «пылесборников», регулярно проводить влажную уборку и завести комнатное растение, которое будет очищать воздух. В то же время врач предостерег от другой крайности: слишком высокая влажность способствует развитию грибков.

Ранее Продеус обнаружил простую альтернативу рыбьему жиру. По словам доктора, заменить его может льняное масло в сочетании с витамином D.

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По материалам: lenta.ru
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