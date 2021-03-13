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Вирусолог оценил влияние новых мутаций коронавируса на эффективность вакцин

Вирусолог оценил влияние новых мутаций коронавируса на эффективность вакцинФото: Павел Бедняков / РИА Новости

Вирусолог Александр Лукашев оценил влияние новых мутаций коронавируса на эффективность вакцин. Об этом член-корреспондент РАН, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета рассказал в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

По его словам, вирус продолжит мутировать и постепенно все сильнее избегать иммунитета в организме человека, однако это произойдет не сразу. Лукашев подчеркнул, что с каждой значимой мутацией вакцины будут терять 5-10 процентов эффективности.

В то же время специалист отметил, что современные вакцины эффективны против британского штамма коронавируса. Он посоветовал россиянам привиться, пока есть «небольшое затишье». «Когда он получит у нас распространение — это только вопрос времени», — добавил вирусолог.

Ранее Лукашев заявил, что треть россиян может быть невосприимчива к COVID-19, потому что уже имеет иммунитет после встречи с другими респираторными коронавирусами. Он отметил, что исследование, проведенное в Германии, показало, что треть населения имели клеточный иммунитет к коронавирусу еще до начала эпидемии. Как добавил эксперт, пока неизвестно, что это означает на практике — болеют ли эти люди вообще или заболевание протекает в легкой форме.

Россия

По материалам: lenta.ru
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