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Внук и бабушка оказались в огненной ловушке на четвертом этаже: в Одессе горела многоэтажка

Внук и бабушка оказались в огненной ловушке на четвертом этаже: в Одессе горела многоэтажка

В Одессе во время тушения пожара в квартире были спасены два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесской области. Происшествие случилось 12 марта. В Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании балкона квартиры в многоэтажном доме по улице Махачкалинская, 17.

По прибытию на место вызова спасатели установили, что на балконе 4-го этажа 9-этажного жилого дома горит домашнее имущество. В 10:49 пожар был ликвидирован на площади 2 квадратных метра. Во время тушения было спасено 2 человека: сына хозяйки 1996 года рождения и ее мать 1941 года рождения.

Спасатели привлекали 3 единицы пожарной техники и 11 человек личного состава.

Как писали «NewsTes», в ночь на 13 марта в Киеве вспыхнул пожар на веранде частного домовладения на улице Победы (Святошинский район). Прибыв на место возгорания, бойцы ГСЧС обнаружили в обгоревшем здании тело женщины 1961 года рождения, вероятно, хозяйки дома.

Иллюстративное фото с Pixabay

Украина

По материалам: fakty.ua
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