Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Во Франции задержали готовивших теракты подростков

Во Франции задержали готовивших теракты подростков

Во Франции задержали готовивших теракты подростковФото: Christophe Ena / Associated Press

Во Франции задержали двух подростков, которые были связаны с исламистами и планировали совершить теракты на территории страны. Об этом сообщает ТАСС.

По сведениям источника газеты Le Parisien во французских правоохранительных органах, задержанным 17 и 18 лет. Один из них был участником Telegram-канала, где высказывались радикальные идеи, другой контактировал с джихадистами в соцсетях.

Задержание провели сотрудники Главного управления внутренней безопасности Франции. Оба подростка уже предстали перед судьей. Им предъявлены обвинения в организации преступного сообщества с целью терроризма.

В октябре 2020 года президент Франции Эммануэль Макрон пообещал усилить борьбу с радикальными исламистами в стране после убийства учителя Самуэля Пати в пригороде Парижа. По словам Макрона, в стране были предприняты конкретные действия против ассоциаций, которые распространяют идеи радикального исламизма и разрушают принципы страны.

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Свадьба состоялась? Солистка Little Big Софья Таюрская о романе с Эльдаром Джараховым
Свадьба состоялась? Солистка Little Big Софья Таюрская о романе с
Надежда Сысоева извинилась за то, что назвала Агату Муцениеце «дном»
Надежда Сысоева извинилась за то, что назвала Агату Муцениеце «дном»
Группа Фабрика объявила о распаде? Саша Попова покидает группу
Группа Фабрика объявила о распаде? Саша Попова покидает группу
В Иордании шесть человек умерли из-за сбоя подачи кислорода в больнице
В Иордании шесть человек умерли из-за сбоя подачи кислорода в больнице
Российская ведущая перешла на немецкий, чтобы успокоить гостей шоу
Российская ведущая перешла на немецкий, чтобы успокоить гостей шоу
Во Франции задержали готовивших теракты подростков
Во Франции задержали готовивших теракты подростков
В Норвегии троих медиков госпитализировали после вакцины AstraZeneca
В Норвегии троих медиков госпитализировали после вакцины AstraZeneca
99-летний ветеран проехалась на танке и обратилась к молодежи
99-летний ветеран проехалась на танке и обратилась к молодежи
Глава Роспотребнадзора описала опасность нового типа птичьего гриппа
Глава Роспотребнадзора описала опасность нового типа птичьего гриппа
В Петербурге обучат служебных собак находить расчлененные тела
В Петербурге обучат служебных собак находить расчлененные тела
Алена Савкина рассказала свою нестандартную историю любви
Алена Савкина рассказала свою нестандартную историю любви
Доктор Мясников назвал провоцирующий рак распространенный вирус
Доктор Мясников назвал провоцирующий рак распространенный вирус

Топ на сегодня

Святослав Финогенов (LIL FINN) рассказывает о себе
Святослав Финогенов (LIL FINN) рассказывает о себе
Семья задушенного полицейским Джорджа Флойда получит десятки миллионов долларов
Семья задушенного полицейским Джорджа Флойда получит десятки
В Северной Македонии произошло землетрясение магнитудой 4,7
В Северной Македонии произошло землетрясение магнитудой 4,7
В США сделали более ста миллионов инъекций от COVID-19
В США сделали более ста миллионов инъекций от COVID-19
Депутата Мосгордумы задержали за участие в несанкционированной акции
Депутата Мосгордумы задержали за участие в несанкционированной акции

Еще по теме

Во Франции арестованы парень и его 17-летняя беременная подруга за связь с ИГИЛ
Во Франции задержали готовивших теракт девушек
Правоохранители задержали шесть человек, готовивших покушение на Макрона
Полиция Франции арестовала двоих подростков за связи с ИГ