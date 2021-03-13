"Впустила в меня 7 когтей": Запашный рассказал, как на него напала тигрица
43-летний художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный поделился воспоминаниями о нападении тигрицы. Об этом артист рассказал изданию Teleprogramma.pro.
Страшный случай произошел с Аскольдом Запашным на съемках программы Маргариты Назаровой. Тогда вместе с ним была чужая тигрица, которая в какой-то момент испугалась шума и сорвалась с поводка, побежав по студии.
По словам Запашного, ему повезло, что тигрица была "небольшой" — животное весило "всего" около 100 килограммов, так что дрессировщик смог с ним справиться.
Запашный признается, что после случившегося он не в обиде на тигрицу. "Она сделал свою работу. Мы ее спровоцировали, ведь это хищница, охотник. Тут вопросы к дрессировщику, который сказал, что она на людей не кидается. Видимо, он недостаточно хорошо знает свое животное", — отметил артист.
Несмотря на перенесенные травмы, Аскольд Запашный занимается активными видами спорта и бывает в качалке 5 раз в неделю. Порой у артиста возникает боль, однако это его не останавливает.
Как писал NEWSTES, ранее мошенник под видом бойца ММА Олейника украл у Запашного 50 тысяч рублей.