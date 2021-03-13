"Впустила в меня 7 когтей": Запашный рассказал, как на него напала тигрица

Вадим Карасев

43-летний художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный поделился воспоминаниями о нападении тигрицы. Об этом артист рассказал изданию Teleprogramma.pro.

Страшный случай произошел с Аскольдом Запашным на съемках программы Маргариты Назаровой. Тогда вместе с ним была чужая тигрица, которая в какой-то момент испугалась шума и сорвалась с поводка, побежав по студии.



Пропустить такое было нельзя, решили снять фрагмент. Планировалось, что я буду убегать от нее, а за углом остановимся. Никто не ожидал, что тигрица проявит такую прыть. Видимо, она почувствовала себя настоящей хищницей и прыгнула на меня сзади.



По словам Запашного, ему повезло, что тигрица была "небольшой" — животное весило "всего" около 100 килограммов, так что дрессировщик смог с ним справиться.

Она успела впустить в меня семь когтей и попыталась укусить клыками за ногу. Это было яркое событие, но еще ярче оказался полученный опыт. Пока меня везли в больницу, все СМИ написали: "На Запашного напал тигр". Я не хотел волновать маму, ничего ей сам не сказал, а вышло еще хуже. Узнали из новостей и решили, что меня чуть ли не съели.

Запашный признается, что после случившегося он не в обиде на тигрицу. "Она сделал свою работу. Мы ее спровоцировали, ведь это хищница, охотник. Тут вопросы к дрессировщику, который сказал, что она на людей не кидается. Видимо, он недостаточно хорошо знает свое животное", — отметил артист.



Несмотря на перенесенные травмы, Аскольд Запашный занимается активными видами спорта и бывает в качалке 5 раз в неделю. Порой у артиста возникает боль, однако это его не останавливает.

Наверное, я один из немногих медийных людей, кто успешно перенес пять сложнейших операций на позвоночнике. У меня в шее установлено два искусственных межпозвоночных диска, а в пояснице титановый диск. Это сложная конструкция на винтах и болтах. <...> У меня частично потеряна чувствительность в ногах: на левой ноге два пальца ничего не чувствуют. В целом по ногам на 20–30% мышцы не задействованы. Но я научился бегать и ходить за счет мышц-стабилизаторов. Спотыкаюсь иногда, но в целом нормально.

Как писал NEWSTES, ранее мошенник под видом бойца ММА Олейника украл у Запашного 50 тысяч рублей.