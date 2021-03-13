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Зеленскому «светит» второй срок: «слуги» намерены обратиться к президенту с важным предложением

Зеленскому «светит» второй срок: «слуги» намерены обратиться к президенту с важным предложением

Депутаты партии «Слуга народа» будут просить Владимира Зеленского идти на второй президентский срок. Об этом в ходе брифинга рассказал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, пишет «Украинская правда».

Вместе с тем, по словам Александра Корниенко, только сам Зеленский может дать ответ на вопрос о возможном втором сроке.

«Придет время, и он даст каждому украинцу ответ на это вопрос», — заявил парламентарий.

Напомним, президент Зеленский перед выборами несколько раз публично заявлял, что он идет на один президентский срок и не будет держаться за власть, если украинцы будут требовать его отставки. Но уже через год после выборов, в мае 2020, в Офисе президента заявили, что Владимир Зеленский может повторно баллотироваться на высший государственный пост.

А в день своего рождения Зеленский якобы заявил приближенным, что намерен побороться за президентское кресло снова.

Фото gazeta.ru/

Украина

По материалам: fakty.ua
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