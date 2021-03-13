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Жириновский сравнил ситуацию на Западе с СССР из-за интервью Меган Маркл

Жириновский сравнил ситуацию на Западе с СССР из-за интервью Меган МарклВладимир ЖириновскийФото: Максим Блинов / РИА Новости

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сравнил ситуацию с расовым вопросом на Западе с временами СССР после выхода скандального интервью принца Гарри и Меган Маркл. Об этом он рассказал в эфире «Комсомольской правды», передает РИА Новости.

Жириновский отметил, что вопросы про темный цвет кожи ребенка супругов носят элементарный характер и не имеют никакого отношения к мировым проблемам. Однако, по его словам, на Западе эту ситуацию накрутили, и начались обвинения в расизме. Глава ЛДПР добавил, что это уже перекос, так как «то негров линчуют, то нельзя произнести слово темный».

Партийный лидер назвал данную ситуацию политическим маразмом и сравнил ее с периодом СССР, когда нельзя было нечего сказать, что могло быть квалифицировано как антисоветское высказывание. Он подчеркнул, что именно так было при советской власти.

8 марта телеканал CBS показал первое совместное интервью, которое принц Гарри и Меган Маркл дали после переезда в США. Гарри рассказал, что во время первой беременности Меган некоторые члены королевской семьи высказывали озабоченность по поводу цвета кожи их будущего ребенка. Меган призналась, что подумывала о самоубийстве из-за травли в британской прессе. Также стало известно, что они лишились финансовой поддержки королевской семьи в первой половине 2020 года, а принц Чарльз несколько месяцев отказывался разговаривать с сыном.

Россия

По материалам: lenta.ru
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