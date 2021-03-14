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Агата Муцениеце похвасталась элитным подарком от бойфренда: «Майбах за 18 лямов!»

Агата Муцениеце похвасталась элитным подарком от бойфренда: «Майбах за 18 лямов!»

Имя Агаты Муцениеце за последнюю неделю успело побывать в заголовках каждого новостного издания. Все дело в том, что в сеть просочилась запись с камер, где с девушкой флиртует какой-то мужчина. Публика без доли сомнения заявляет, что в ролике появлялся Клим Шипенко. Однако, ни сама Агата, ни ее продюсер с этим не соглашаются. Артистку даже вынудили сделать официальное видеообращение в Instagram. Там она попыталась оправдаться и заявила, что никогда не крутила романы с женатыми.


«Ребят, хочу сообщить, что на всех фото и видео не Клим Шипенко», — говорила Агата. Возможно, слухи о запретной любовной связи актрисы утихли бы, если бы не одно «но». В этот же день Муцениеце похвасталась дорогим подарком от тайного поклонника. Об этом сообщает ресурс «Вокруг.тв». А точнее, запредельно дорогим. Теперь Агата стала счастливой владелицей Mercedes-Maybach за 18 млн рублей. Разумеется, это не осталось незамеченным публикой. Люди начали агрессивно обвинять артистку во лжи и в связи с занятым Шипенко.

«Так врать сидеть с честными глазами…у меня слов нет. Позорщина», «Конечно с ним это она зажималась. Кто бы еще такие подарки позволил? А ну и то что внешность один в один это ничего», — осуждают знаменитую экс-супругу Прилучного в социальных сетях.

[media=https://www.instagram.com/p/CMDI_UfDrCa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]
Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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