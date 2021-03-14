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Агутин опубликовал фото старшей дочери и рассказал об отцовстве

Агутин опубликовал фото старшей дочери и рассказал об отцовствеФото: Instagram @agutinleonid

Российский певец Леонид Агутин опубликовал на своей странице в Instagram фото старшей дочери Полины и рассказал об отцовстве.

В публикации Агутин поздравил дочь с 25-летием и посетовал на то, как быстро идет время.

Помимо этого, певец рассказал о своем отцовском опыте. «Старшенькая моя, Поленька! Все с тебя началось. С твоим появлением на свет я понял, что я взрослый и могу быть каким-никаким отцом. И потом было все так интересно, но всегда как-то мало, чуть-чуть, иногда... и очень ценно. Всегда не хватало и не хватает нашего с тобой времени. Хорошо, что нить, соединяющая нас, крепка», — написал он.

Также Агутин сказал, что невероятно гордится ее «добротой, красотой и блестящим умом».

В январе сообщалось, что Елизавета Варум, дочь певца Леонида Агутина и его супруги Анжелики Варум, стала гражданкой США. Подписчики поздравили 21-летнюю Варум с этим событием.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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