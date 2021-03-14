Александр Панкратов-Черный: «После постельной сцены с Сотниковой мама сказала, что я ее опозорил»

Лидия Мартынова

Актер всегда слыл ловеласом, а после фильма «Десять лет без права переписки» ему приписывали роман и с Верой Сотниковой. Однако он признался, что эти съемки принесли больше проблем. Так, мать Панкратова-Черного предъявила ему претензии после просмотра кино.

71-летний Александр Панкратов-Черный признается, у них с коллегой не было выбора: режиссер выгнал всю съемочную группу и заставил их полностью обнажиться для интимной сцены. «Первый дубль: Вера на Панкратове. Я ложусь, Вера садится на меня. И вот я лежу, смотрю наверх, а там на колосниках все уставились на нас. Я чуть не раскололся. Сотникова это тоже заметила», — вспоминает он.

Правда, главный казус случился после выхода ленты. Тогда мать актера отправилась в кино с подругами и была буквально шокирована откровенными кадрами. «Она мне позвонила и сказала, что я опозорил ее на всю страну. Не поверила, что это был постановка. До конца жизни вспоминала и не простила», — делится Панкратов-Черный.

К слову, романа с коллегой у Александра Васильевича так и не случилось. Он замечает, Сотникова была девушкой непростой и сразу ставила на место ретивых поклонников. Зато им удалось стать хорошими друзьями.

Отметим, что артист никогда не скрывал своей любвеобильности. Он трижды вступал в законный брак, параллельно встречался с другими пассиями. Главной женщиной в жизни Панкратова-Черного стала его третья супруга Юлия Монахова. С возлюбленной он 30 лет прожил без свадьбы из-за семейных дрязг. «Юлин отец решил, что я ради карьеры с ней. Ну, я принципиально в пику ему и не регистрировал брак. И с ним не разговаривал до 1980 года, пока не родился сын. Держал тестя в напряге», — рассказывает актер.

А в какой-то момент он оставил семью и женился на коллеге: когда сыну Александра Васильевича было шесть лет, он ушел от Юлии к актрисе Веронике Изотовой. Правда, союз пары продлился всего семь месяцев. Однажды артист поднял руку на бывшую жену в порыве ссоры. «Нашей жизнью руководила ее мама, и я с ней вечно конфликтовал», — говорит он.

При этом Панкратов-Черный заявляет, что никогда не расставался с третьей супругой. Они продолжали встречаться, даже когда он был официальных отношениях с Изотовой. «Я Юлю не бросал. Ее нервировало, что я с кем-то. Но я знал, что она мой щит, моя платформа», — добавил актер в программе «Секрет на миллион» на канале НТВ.