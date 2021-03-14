Алексей Безус хочет перевезти дочь Мию и Лену в Сочи

Вадим Карасев

Алексей Безус стал настолько активно наверстывать пробелы в общении с дочерью, что даже решил перевезти ее в Сочи, поближе к себе. Конечно, с Мией переедет и ее мама. Однако пользователям любопытно, спрашивал ли кто-то мужа Лены, ведь экс-возлюбленная Безуса несколько лет назад вполне удачно вышла замуж. И сможет ли ее брак сохраниться при таком активном участии Алексея в жизни дочери.

«Для меня здоровье дочери важнее чем любые другие перспективы, поэтому хочу перевезти их в Сочи. Многие говорят, что сервиса хорошего в городе нет, а я с этим не согласен, организации хорошие знать надо! Я решил красиво встретить Лену и Мию, но на часах было 6 утра... Один звонок, и через 30 минут у меня шикарный букет тюльпанов для Лены и красивый шарик для Мии», - хвастается Леша.

Еще на проекте Алексей Безус говорил о том, что хочет купить квартиру дочери и ее маме в Сочи, чтобы они жили поблизости от него. Однако заработать на вторую квартиру он не успел, проект закрыли. И даже если бы не закрыли, Безуса все равно отправили на заслуженный отдых. И он чуть не лишился даже собственной квартиры, пишет newstes.ru.Куда именно в Сочи хочет перевезти Безус бывшую возлюбленную и общую дочь, - в арендованное жилье или готов приобрести собственное - он не уточнил. Как и не сообщил, что именно думает по этому поводу муж Лены, который вообще-то является главой семьи, а не приложением к Мие и Лене. Но вполне возможно, что размышления о переезде появились у Безуса исключительно ради подводки к рекламе.Как бы там ни было, Леша уверяет, что Сочи - лучший город в мире, особенно для семейной жизни. И хотя там трудно устроиться на работу, но тем, кому это удастся, повезет, так как их ждет множество бонусов в виде морского и горного воздуха, теплого климата, самого полезного моря в мире, множества натуральных продуктов и отсутствия вредного производства.Сам Безус демонстрирует наслаждение жизнью, даже хвастался появлением в его жизни новой девушки, что не мешает ему радоваться каждому дню, проведенному с дочерью. Ведь во время его романа с Миленой Безбородовой, по его признанию, встречи были под вопросом, приездам Лены и Мии на проект Милена не была рада, превращая их в настоящее испытание.