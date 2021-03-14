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Алена Савкина хочет переехать в квартиру с сауной

Алена Савкина хочет переехать в квартиру с сауной

Алена Савкина несколько дней активно подыскивала жилье, так как старую квартиру после приезда полиции и разбитого градусника попросили освободить. Просмотрев несколько вариантов столичного жилья, она нашла то, что искала. Молодой мамочке понравилась квартира с сауной, именно ей она и отдала предпочтение. Хотя считает, что ей для перевозки вещей даже 10 м2 мало.

Помотавшись несколько дней по городу, Алена Савкина наконец-то нашла идеальную квартиру. Тем более что выбирать необходимо побыстрее, так как старую квартиру попросили освободить. Запланирован переезд из Одинцово в Москву. У Алены будет просторное жилье, с собственной сауной внутри, пишет newstes.ru.
Для полного счастья осталось только разобраться с двумя новыми проблемами. Одна из них - необходимость искать кого-то в подмогу Татьяне Владимировне, потому что она утомилась стирать и готовить, ей не нравится, что из-за постоянного решения бытовых вопросов не удается найти время для себя. Вторая - множество ненужных вещей, накопленных еще на проекте.

У Алены более пятидесяти сумок с вещами, которые ей совсем не нужны. Поиски просторного жилья, оказывается, необходимы не столько ей, сколько ее вещам. По ее подсчетам, даже сто квадратных метров не вместят все ее вещи с комфортом. Некоторые из них она месяцами не трогала и не разбирала, и готова избавиться, чтобы освободить место для новых презентов от рекламодателей.

«Я понимаю, что ищу квартиру не для себя, а для своих вещей», - уверяет Алена.

После переезда Алена обещает раздавать вещи подписчикам. Продавать, как Александра Черно, она не хочет, а вот просто избавиться готова. Все-таки нет у нее бизнес-жилки, как у Черно или собственной сестры. Представить, что Ольга Рапунцель будет что-то кому-то раздавать, очень проблематично. Наоборот, она предпочитает абсолютно все получать за рекламу.
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
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