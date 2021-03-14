Алена Свиридова: «Когда я говорила, что буду делать Леонтьева, люди крутили пальцем у виска»

Алексей Вольцев

Певица пошла на музыкальный проект Первого канала, хотя понимала, что будет непросто. О том, какие эмоции она получила от шоу «Точь-в-точь», Алена Свиридова рассказала «NewsTes.ruу».

стархитКак вы согласились принять участие?Впечатления от проекта у меня приятные. На шоу я сама выбираю образы любимых артистов. Они очень разные все, перевоплощение в них — это такая актерская работа.стархитКакой из образов, которые уже увидели зрители, вам понравился больше всего?Когда я говорила, что буду делать Леонтьева, люди крутили пальцем у виска. Тем не менее, мне удалось перевоплотиться так, что во время эфира не было видно, что это женщина: по пластике, по походке. Сенчина — это более близкий мне образ, нежный, женственный. Сначала педагог по вокалу меня отговаривала от перевоплощения, но к началу съемок подуспокоилась, когда увидела, что у меня все получается. Из артистов я старалась выбирать тех, у кого лицо поуже, так как мое не широкое. Но у Сенчиной даже по анатомии совершенно другое. Я благодарна гримерам, которые мне лицо увеличили, но не испортили, оно осталось милым. Не хотела получиться страшной, в итоге вышло вполне ничего так.стархитМожете сказать, что как-то хочется конкурировать с другими участниками? Показать, что вы лучше?Соперничество — это не про меня. Мне уже смешно с кем-то конкурировать. Моя задача — это получить удовольствие, прожить несколько жизней, это очень интересно.стархитВы ограничивали в чем-то из еды себя перед тем, как выступать в других образах?Я уже давно в одной и той же форме, поэтому не парюсь. Все хорошо сидит. Не хочу никому ничего доказывать. Что есть, меня вполне устраивает. График съемок жесткий: недосып, нервы. Я даже похудела примерно на два килограмма, это сразу стало заметно по лицу.стархитВаши коллеги жалуются, что кожа очень портится от пластического грима. Как вы ее восстанавливаете?Первое время я смотрела на себя в зеркало и думала, что делать. Кожа очень устает от такого грима, спасают немного маски. Но после окончания проекта отправлюсь к косметологу.стархитВаши близкие смотрели выпуски проекта?Мой младший сын телевизор почти не смотрит. В студии шел ремонт, муж был занят, ребенок тоже, мы редко виделись. Сын сейчас заканчивает школу, готовится к поступлению в вуз, гуляет с друзьями, ему не до этого.стархитКак сейчас с работой, раз пандемия коронавируса идет на спад?Пока не очень много выступлений, в этом месяце — два, а что будет дальше — пока неясно. Проблем сильных с финансами не возникало, да я и не склонна жаловаться. Все плохо, если ты умер.стархитКак следите за своим здоровьем?Обливаюсь холодной водой каждый день, спортом не занималась, но вот планирую начать. Я много хожу, это немного приравнивается. Живу в центре и не пользуюсь машиной.