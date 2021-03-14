Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Алена Свиридова: «Когда я говорила, что буду делать Леонтьева, люди крутили пальцем у виска»

Алена Свиридова: «Когда я говорила, что буду делать Леонтьева, люди крутили пальцем у виска»

Алена Свиридова: «Когда я говорила, что буду делать Леонтьева, люди крутили пальцем у виска»

Певица пошла на музыкальный проект Первого канала, хотя понимала, что будет непросто. О том, какие эмоции она получила от шоу «Точь-в-точь», Алена Свиридова рассказала «NewsTes.ruу».



стархитКак вы согласились принять участие?
Впечатления от проекта у меня приятные. На шоу я сама выбираю образы любимых артистов. Они очень разные все, перевоплощение в них — это такая актерская работа.
стархитКакой из образов, которые уже увидели зрители, вам понравился больше всего?
Когда я говорила, что буду делать Леонтьева, люди крутили пальцем у виска. Тем не менее, мне удалось перевоплотиться так, что во время эфира не было видно, что это женщина: по пластике, по походке. Сенчина — это более близкий мне образ, нежный, женственный. Сначала педагог по вокалу меня отговаривала от перевоплощения, но к началу съемок подуспокоилась, когда увидела, что у меня все получается. Из артистов я старалась выбирать тех, у кого лицо поуже, так как мое не широкое. Но у Сенчиной даже по анатомии совершенно другое. Я благодарна гримерам, которые мне лицо увеличили, но не испортили, оно осталось милым. Не хотела получиться страшной, в итоге вышло вполне ничего так.
стархитМожете сказать, что как-то хочется конкурировать с другими участниками? Показать, что вы лучше?
Соперничество — это не про меня. Мне уже смешно с кем-то конкурировать. Моя задача — это получить удовольствие, прожить несколько жизней, это очень интересно.

стархитВы ограничивали в чем-то из еды себя перед тем, как выступать в других образах?
Я уже давно в одной и той же форме, поэтому не парюсь. Все хорошо сидит. Не хочу никому ничего доказывать. Что есть, меня вполне устраивает. График съемок жесткий: недосып, нервы. Я даже похудела примерно на два килограмма, это сразу стало заметно по лицу.
стархитВаши коллеги жалуются, что кожа очень портится от пластического грима. Как вы ее восстанавливаете?
Первое время я смотрела на себя в зеркало и думала, что делать. Кожа очень устает от такого грима, спасают немного маски. Но после окончания проекта отправлюсь к косметологу.

стархитВаши близкие смотрели выпуски проекта?
Мой младший сын телевизор почти не смотрит. В студии шел ремонт, муж был занят, ребенок тоже, мы редко виделись. Сын сейчас заканчивает школу, готовится к поступлению в вуз, гуляет с друзьями, ему не до этого.

стархитКак сейчас с работой, раз пандемия коронавируса идет на спад?
Пока не очень много выступлений, в этом месяце — два, а что будет дальше — пока неясно. Проблем сильных с финансами не возникало, да я и не склонна жаловаться. Все плохо, если ты умер.
стархитКак следите за своим здоровьем?
Обливаюсь холодной водой каждый день, спортом не занималась, но вот планирую начать. Я много хожу, это немного приравнивается. Живу в центре и не пользуюсь машиной.
Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
Заказать крауд

Последние новости

Бывший президент Польши записал прощальное обращение перед операцией
Бывший президент Польши записал прощальное обращение перед операцией
В Киеве отметили День украинского добровольца
В Киеве отметили День украинского добровольца
НИПИГАЗ расторг ЕPC-контракт на газоперерабатывающий завод в Усть-Луге
НИПИГАЗ расторг ЕPC-контракт на газоперерабатывающий завод в Усть-Луге
Экономист объяснил, зачем налоговикам расширили доступ к банковской тайне
Экономист объяснил, зачем налоговикам расширили доступ к банковской
Телефонные мошенники придумали новый способ обмана россиян
Телефонные мошенники придумали новый способ обмана россиян
Вирусолог назвал долю невосприимчивых к коронавирусу россиян
Вирусолог назвал долю невосприимчивых к коронавирусу россиян
В США два человека погибли при стрельбе
В США два человека погибли при стрельбе
В Японии вспомнили про ядерное оружие после заявления МИД России
В Японии вспомнили про ядерное оружие после заявления МИД России
«Проект сильно ранил. Это была жесть»: откровения Егора Крида в новом сезоне шоу «Холостяк»
«Проект сильно ранил. Это была жесть»: откровения Егора Крида в новом
Алена Свиридова: «Когда я говорила, что буду делать Леонтьева, люди крутили пальцем у виска»
Алена Свиридова: «Когда я говорила, что буду делать Леонтьева, люди
«За грехи вольные и невольные»: перед кем каялись Бузова, Тюльпанова и другие в Прощеное воскресенье?
«За грехи вольные и невольные»: перед кем каялись Бузова, Тюльпанова
Налоговики получат расширенный доступ к банковской тайне
Налоговики получат расширенный доступ к банковской тайне

Топ на сегодня

США рассказали о неудачных попытках наладить диалог с Северной Кореей
США рассказали о неудачных попытках наладить диалог с Северной Кореей
Бывшая временная президент Боливии пряталась от полиции под кроватью
Бывшая временная президент Боливии пряталась от полиции под кроватью
Переболевшим коронавирусом россиянам назвали условие для вакцинации
Переболевшим коронавирусом россиянам назвали условие для вакцинации
Названы сроки вакцинации большинства россиян от COVID-19
Названы сроки вакцинации большинства россиян от COVID-19
Гинцбург оценил сообщения о подготовке провокаций против "Спутника V"
Гинцбург оценил сообщения о подготовке провокаций против "Спутника V"

Еще по теме

Точь-в-точь новогодний выпуск (01 01 2017)
Точь-в-точь - Выпуск Новогодний (14.01.2018)
Точь-в-точь - Новогодний выпуск (14.01.2018)
53-летняя Алена Свиридова в бикини (фото)