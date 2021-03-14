Аналитик Кузнецов предрек обвал курса доллара к концу апреля

Алексей Вольцев

Финансовый аналитик Андрей Кузнецов спрогнозировал обвал курса доллара к концу апреля, сообщает "Вечерняя Москва".

Эксперт считает, что в середине апреля доллар укрепит свои позиции и может вырасти до 75–76 рублей. Однако, по мнению Кузнецова, далее произойдет обвал американской валюты почти до 71 рубля.

Аналитик подчеркнул, что похожая судьба ждет и евро, стоимость которого в апреле не превысит 85,45 рубля.

Отмечается, что рубль продолжает укреплять позиции на фоне роста цен на нефтепродукты, что сыграет на пользу его позициям так же, как и начало налогового периода и ожидающиеся в апреле выплаты по НДС.

Кузнецов заключил, что укреплению рубля продолжают мешать западные санкции. В противном случае, доллар и евро могли бы стоить 67 и 78 рублей соответственно.