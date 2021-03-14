Аналитик назвал основные риски для ваших финансов

Анастасия Иванова

Прежде всего, это кризисы, которые наводят панику на фондовых рынках достаточно регулярно. Это не должно пугать: кризисы также неизбежны и регулярны, как и рост. Сначала напряжение копится несколько лет, а затем на рынки приходит "черный лебедь", рассказал агентству "Прайм" аналитик УК Альфа-Капитал Денис Бадьянов.

Речь идет о событии, которое возникает неожиданно и имеет непредсказуемые последствия для рынков, экономики или человечества в целом. Самый яркий пример – пандемия коронавируса, обрушившая мировые рынки и обернувшаяся масштабными переменами для всего человечества.

Предвидеть их невозможно, но грамотному инвестору нужно быть готовым к диверсификации своих рисков, ведь помимо секторов, наиболее пострадавших от кризиса, могут быть и бенефициары. Например, в прошлом году на фоне падения акций нефтяных компаний активно росли бумаги фармсектора, IT-компаний, досуговых сервисов и дистанционного обучения.

Бывает, что брешь в ваших финансах пробивают личные проблемы. На случай непредвиденных расходов или потери дохода ряд финансовых активов следует держать в легком доступе, чтобы ими было легко воспользоваться. Эксперт рекомендует до начала прогнозируемого кризиса успеть закрыть личные долги и небольшие кредиты, чтобы у семьи не было дополнительной финансовой нагрузки. По словам Бадьянова, нужен запас на 3-6 месяцев обычной жизни, плюс важно детально учесть все доходы и расходы – здесь могут подстерегать сюрпризы.