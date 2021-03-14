Аналитик назвал основные риски для ваших финансов
Речь идет о событии, которое возникает неожиданно и имеет непредсказуемые последствия для рынков, экономики или человечества в целом. Самый яркий пример – пандемия коронавируса, обрушившая мировые рынки и обернувшаяся масштабными переменами для всего человечества.
Предвидеть их невозможно, но грамотному инвестору нужно быть готовым к диверсификации своих рисков, ведь помимо секторов, наиболее пострадавших от кризиса, могут быть и бенефициары. Например, в прошлом году на фоне падения акций нефтяных компаний активно росли бумаги фармсектора, IT-компаний, досуговых сервисов и дистанционного обучения.
Бывает, что брешь в ваших финансах пробивают личные проблемы. На случай непредвиденных расходов или потери дохода ряд финансовых активов следует держать в легком доступе, чтобы ими было легко воспользоваться. Эксперт рекомендует до начала прогнозируемого кризиса успеть закрыть личные долги и небольшие кредиты, чтобы у семьи не было дополнительной финансовой нагрузки. По словам Бадьянова, нужен запас на 3-6 месяцев обычной жизни, плюс важно детально учесть все доходы и расходы – здесь могут подстерегать сюрпризы.