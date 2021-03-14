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Андрей Черкасов завел необычные порядки в своей семье

Андрей Черкасов завел необычные порядки в своей семье

Экс-ведущий телестройки после утраты работы зачастил с рассказами о своих жизненных принципах и внутрисемейных порядках. В большинстве случаев его поддерживают, но некоторым пользователям кажется, что Черкасов становится чересчур категоричным и перегибает палку. Тем более что его жизненная позиция почему-то отличается от его же взглядов во времена отношений с Викторией Романец.

О том, что Андрей Черкасов гордится своим родом, постоянно набирая это слово прописными буквами. Он чтит обычаи славян, назвал своего сына Святославом и обещает и второму ребенку подобрать славянское имя. В своей семье он завел собственные традиции, все время говорит про важность родителей в жизни детей, при этом без проблем сменил фамилию на более эффектную, пишет newstes.ru.
Андрей уверяет, что никого не заставляет с ним соглашаться, хотя у жены выбора нет. Например, Кристине разрешается называть свекровь мамой, а сам он к теще обращается по имени. Все потому что это Кристина пришла в их род, взяла его фамилию. Примерно такие же специфические взгляды у Черкасова на праздники, в том числе 23 февраля.

О своей семье Черкасов всегда с интересом рассказывает. Например, клиентам, которые приглашают его вести свадьбу и задают вопросы. Не все знают, как он познакомился с женой, которую увидел, когда проводил кастинги для телестройки, и сразу решил за ней ухаживать. Кстати, на проект Кристина попала и даже флиртовала с Иосифом Оганесяном, но не задержалась там.

«Девушка, выходя замуж, берет фамилию мужа и переходит в его род. Соответственно она может называть свекровь мамой, мужчина тещу мамой называть не должен», - уверен Андрей.

Может, Андрей уже забыл о своих отношениях с Викторией Романец, но зрители еще помнят, что в те времена Черкасов не отличался такой принципиальностью и вовсе не считал,Ю что мужчина не должен жениться, если супруга не хочет взять его фамилию. Да и про род вспоминал намного реже, если вообще вспоминал, так как в отношениях с Романец ему было не до этого.
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
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