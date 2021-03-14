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Андрей Малахов устроил звездам путешествие на родину в честь Масленицы

Андрей Малахов устроил звездам путешествие на родину в честь Масленицы

В честь окончания Масленицы Андрей Малахов и его супруга Наталья Шкулева решили показать друзьям и коллегам красоты Апатитов и организовали знаменитостям фантастическую и познавательную экскурсию.


В числе гостей были замечены телеведущие Юлия Барановская и Екатерина Мцитуридзе, рэпер Дава, виджей Артем Королев, певица Анна Седокова с мужем Янисом Тиммой, артистка Анита Цой, блогер Милана Хаметова и многие другие.

Телеведущий уже не первый год развивает родной регион и в этот раз решил показать не только восхитительные Хибины, но и обогатить внутренний мир друзей. Так, звезды осмотрели муралы и работы современных художников, после чего отправились на экскурсию по выставке «В холодном климате, с любовью» с основателем Центра современного искусства «Сияние» и куратором экспозиции Кристиной Дрягиной. Проект поддержал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.  


Развлекался звездный десант в этно-деревне «Огни Имандры»: там была проведена экскурсия в самый большой чум в России. Также всех гостей праздника отвезли на гору Айкуайвенчорр, где угощали блинами и пирогами, а в финале по традиции сожгли чучело.

Делегация из столицы была в восторге от презента шоумена. Давид Манукян написал в Instagram: «Поздравляю всех с Масленицей! Спасибо, Андрей, за приглашение в родной город Апатиты! Такого релакса у меня давно не было!»

Необычной акцией остались довольны и местные жители. «Андрей, вот это вы устроили! Вы большой молодец, не забываете родной город! Оказываете колоссальную поддержку, о которой многие даже не знали, зато теперь запомнят надолго этот подарок», — оставляют отзывы в соцсетях. 






Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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