Беспощадный плагиат! Егор Крид ворует практически все треки

Алексей Вольцев

Эту песню я уже где-то слышал!

Часто бывает, что наши любимые исполнители так увлекаются творчеством коллег по шоу-бизнесу, что берут с них пример и начинают копировать треки. Егор Крид наиболее яркий пример. На днях его обвинили в музыкально плагиате. Поклонники считают, что выдавать чужое творчество за свое — это худшее из того, что можно сделать.

В сети TikTok гуляют видео, на которых сравнивают треки Егора Крида с другими артистами. Например, поклонники обнаружили, что песня «Папина дочка» очень напоминает музыку Александра Вдовченко «Remembering Kate», а «Время не пришло» — трек Gafur «Оставь». Кстати, за плагиат на Крида уже подавали в суд. Так, трек «Крутой» и вовсе пришлось удалить. Давай вместе посмотрим подборку самых диких примеров плагиата Егора Крида. Напоминаем, так делать не нужно.

@annyminai

Ответ для @arina.2009_bekker а вы тоже это слышите? 🤔 #рекомендации

♬ оригинальный звук — 🔥ANNY MINAI🔥

Отметим, что сам Крид на обвинения в плагиате ответил, что «нот всего семь, и всё музло так или иначе имеет сходство», и «не сплагиатил, а вдохновился». А ты слышишь сходство треков? Или это просто совпадение?