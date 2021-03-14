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Биткоин установил новый рекорд

Биткоин установил новый рекорд
Стоимость биткоина, самой популярной криптовалюты, обновила рекорд и превысила отметку в 59 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 13:16 мск рос в цене на 5,81%, до 59 374 долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 13:26 мск биткоин дорожал на 5,01%, до 59 454 долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Экономика

По материалам: ria.ru
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