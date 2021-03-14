Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Больной раком бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» составил завещание

Больной раком бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» составил завещаниеФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Бывший ведущий программы «Битва экстрасенсов» на телеканале ТНТ Сергей Сафронов, который заболел раком и проходит лечение, составил завещание. Об этом сообщает StarHit.

По словам иллюзиониста, заранее распорядиться своим имуществом он решил задолго до заболевания. «Составил завещание, но задолго до этой ситуации. Когда начал много гастролировать», — пояснил он. По его словам, сделать это ему посоветовали родители жены.

Сафронов добавил, что чувствует себя «нормально» и старается радовать людей и «не ходить убитый горем», его поддерживают братья и друзья.

О поставленном врачами диагнозе Сафронов сообщил в программе «Секрет на миллион» на НТВ. По его словам, речь идет о раке лимфатической системы. Иллюзионист узнал о болезни во время прохождения планового медицинского осмотра. Он заметил, что проходит бесплатное лечение в государственной клинике, а химиотерапию — в больнице имени Боткина.

Главные новости

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

США рассказали о неудачных попытках наладить диалог с Северной Кореей
США рассказали о неудачных попытках наладить диалог с Северной Кореей
СМИ: Мортенсен и Фаррелл снимутся в фильме о спасении детей из пещеры
СМИ: Мортенсен и Фаррелл снимутся в фильме о спасении детей из пещеры
Раскрыта продолжительность действия «Спутника V»
Раскрыта продолжительность действия «Спутника V»
В России оценили слова Кравчука о широкомасштабных боях в Донбассе
В России оценили слова Кравчука о широкомасштабных боях в Донбассе
Российский врач заявил о невозможности улучшения иммунитета
Российский врач заявил о невозможности улучшения иммунитета
"Плохие новости": Forbes сообщил о задержке внедрения технологии в iPhone
"Плохие новости": Forbes сообщил о задержке внедрения технологии в
Биткоин установил новый рекорд
Биткоин установил новый рекорд
Больной раком бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» составил завещание
Больной раком бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» составил завещание
Европа предпочла запустить спутники Galileo на "Союзе", сообщил источник
Европа предпочла запустить спутники Galileo на "Союзе", сообщил
Андрей Малахов устроил звездам путешествие на родину в честь Масленицы
Андрей Малахов устроил звездам путешествие на родину в честь Масленицы
Наталья Варлей повздорила с Александром Зацепиным в эфире телешоу
Наталья Варлей повздорила с Александром Зацепиным в эфире телешоу
Александр Панкратов-Черный: «После постельной сцены с Сотниковой мама сказала, что я ее опозорил»
Александр Панкратов-Черный: «После постельной сцены с Сотниковой мама

Топ на сегодня

Россия воздержалась при голосовании за резолюцию ООН по ЦАР
Россия воздержалась при голосовании за резолюцию ООН по ЦАР
Бензину предрекли дальнейшее подорожание
Бензину предрекли дальнейшее подорожание
Продолжение обстрелов в Донбассе: стороны конфликта обвинили друг друга
Продолжение обстрелов в Донбассе: стороны конфликта обвинили друг
В Крыму ответили на требование Кулебы обеспечить доступ на полуостров
В Крыму ответили на требование Кулебы обеспечить доступ на полуостров
Экс-президента Боливии Аньес задержали по обвинениям в измене
Экс-президента Боливии Аньес задержали по обвинениям в измене

Еще по теме

Иллюзионист Сергей Сафронов составил завещание
Бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» рассказал о лечении рака в обычной клинике
Сергей Сафронов объявил о своей скоро кончине
Сергей Сафронов: «У меня лимфома. Лечение прохожу бесплатное, в госклинике»