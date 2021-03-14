Британский премьер призвал наращивать потенциал для атак в киберпространстве

Вадим Карасев

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что стране необходимо наращивать свой потенциал для проведения атак в киберпространстве. Эти слова прозвучали в преддверии публикации обзора по стратегии национальной безопасности.

Джонсон отметил, что важность кибернетических возможностей сравнима с тем, насколько важным оказалось наличие боевой авиации сто лет назад.

"Кибернетическая мощь революционизирует то, как мы живем и ведем наши войны, точно так же, как это произошло с авиацией 100 лет назад... В обзоре будет изложена важность развития кибертехнологий для нашего нынешнего образа жизни - будь то победа над нашими врагами на поле боя, повышение уровня безопасности интернета или разработка передовых технологий для улучшения жизни людей", – говорится в пресс-релизе.

Согласно планам Джонсона, в северной Англии будет основана постоянная база Национальных кибервойск (НКВ). По данным СМИ, планируется также сократить численность личного состава на 12,5 тысяч человек, до 70 тысяч единиц личного состава.

Как сообщал NEWSTES, по данным американских СМИ, официальный Вашингтон планирует провести серию кибератак в отношении России.