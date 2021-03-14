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Бывший начальник британского Генштаба раскритиковал состояние ВС Великобритании

Бывший начальник британского Генштаба раскритиковал состояние ВС ВеликобританииРичард ДаннатФото: Olivia Harris / Reuters

Британская армия непригодна для боевых действий — в России над ней якобы смеются, а в США качают головами. Состояние Вооруженных сил (ВС) Великобритании раскритиковал бывший глава британского Генштаба Ричард Даннат. Его слова приводит The Mirror.

Даннат осудил покупку истребителя F-35B британским Минобороны. Он рассказал, что стоимость одного такого военного самолета — более чем 100 миллионов долларов. Недешево обходится и эксплуатация истребителя, отметил он.

По словам генерала, даже США не покупают такое дорогое оборудование. «Это ударит по оборонному бюджету на десятилетия вперед. Кто будет в проигрыше? Ну, я бы сказал так — армия», — заявил Даннат.

Кроме того, он отметил, что британской армии не хватает около 10 тысяч военных. При этом в ближайшее время их численность может только сократиться, предположил Даннат.

Ранее Минобороны Великобритании опубликовало внутренний отчет, в котором говорится о «шокирующем состоянии» британской армии. В нем говорится, что лишь один из 33 пехотных батальонов в Великобритании не испытывает нехватки кадров. Причина заключается в низкой оплате труда, а также отборе новобранцев через частную фирму.

В мире

По материалам: lenta.ru
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