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Чимин стал победителем «в самом фриковатом» чарте. За что?!

Чимин стал победителем «в самом фриковатом» чарте. За что?!

Чимин (Jimin) снова стал победителем в голосовании одного из порталов! Не удивились? А если мы расскажем вам, за что он удостоился победы? Мочи заслужил звание «лучший парень, с которым хочется пойти в маникюрный салон». Такого вы точно не ожидали! Ну что же, давайте ознакомимся с «грамотой», которую айдолу выдали в онлайн-формате.


«Чимин занял первое место в опросе портала DC Inside and MyCelebs. Он заработал 351,103 голосов юзеров. Это 51% голосов от общей массы. Поздравляем Чимина! Теперь он — «лучший парень, с которым хочется пойти в маникюрный салон»! Спасибо всем, кто голосовал!» — обратились администраторы ресурса к музыканту.

К слову, всего в этом серьезном опросе участвовало 685,105 человек. Поскольку тема была очень «важной», на обдумывание нетизенам дали целую неделю. Стоит также признать, что последующие места были заняты другими корейскими артистами. Не парнями из BTS. На втором месте, например, после Чима, был певец Ли Чан-вон (Lee Chanwon), а на 3 — сингер Сан Хун Чой (Sunghoon Choi).

«Чим заслуженно победил за свою нежность!!» — резюмировала девушка с портала.


Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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