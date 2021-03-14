Чимин стал победителем «в самом фриковатом» чарте. За что?!

Влада Некрасова

Чимин (Jimin) снова стал победителем в голосовании одного из порталов! Не удивились? А если мы расскажем вам, за что он удостоился победы? Мочи заслужил звание «лучший парень, с которым хочется пойти в маникюрный салон». Такого вы точно не ожидали! Ну что же, давайте ознакомимся с «грамотой», которую айдолу выдали в онлайн-формате.

«Чимин занял первое место в опросе портала DC Inside and MyCelebs. Он заработал 351,103 голосов юзеров. Это 51% голосов от общей массы. Поздравляем Чимина! Теперь он — «лучший парень, с которым хочется пойти в маникюрный салон»! Спасибо всем, кто голосовал!» — обратились администраторы ресурса к музыканту.

К слову, всего в этом серьезном опросе участвовало 685,105 человек. Поскольку тема была очень «важной», на обдумывание нетизенам дали целую неделю. Стоит также признать, что последующие места были заняты другими корейскими артистами. Не парнями из BTS. На втором месте, например, после Чима, был певец Ли Чан-вон (Lee Chanwon), а на 3 — сингер Сан Хун Чой (Sunghoon Choi).

«Чим заслуженно победил за свою нежность!!» — резюмировала девушка с портала.

Jimin ranked 1st🥇 in the survey of the portal site DC Inside "Which boyfriend would you like to go to the nail shop with"



Jimin received 351,103 or 51% of the total votes cast.



Congratulations Jimin! 🎊🎉@BTS_twt



Thanks to everyone for giving Jimin another win#지민 #JIMIN pic.twitter.com/Mghnt2Efgk — VOTE FOR JIMIN¹³ (@voteforpjm) March 13, 2021



