Даня Милохин расстался с девушкой

Лидия Мартынова

Слухи о том, что Даня Милохин расстался с Юлей Гаврилиной, появились еще в феврале. Лишь сейчас блогер подтвердил разрыв с певицей. По словам звезды TikTok, он уже успел заинтересоваться другой девушкой.

Роман 19-летнего Дани Милохина с Юлей Гаврилиной продлился всего несколько месяцев. Сегодня выяснилось, что блогер больше не состоит в отношениях с 18-летней певицей. «Расстался с Юлей? Да! Я никогда не хайпил на чувствах, зачем, это странно?!» — заявил музыкант на YouTube-канале Дианы Астер.

Звезда TikTok отметил, что он уже испытывает чувства к Даяне — девушке, которая сыграла главную роль в его клипе на песню «Выдыхаю боль». «Да, миленькая девочка, да. Всех я девочек люблю…» — отметил исполнитель.

Даня не скрывает, что пока он не планирует жениться, а тем более становиться отцом. По словам блогера, для него карьера еще лет десять будет на первом месте. «Думаю, в 28 лет я еще не буду женат и детей у меня еще не будет, рано. Думаю, что буду продолжать вариться в шоу-бизнесе и наращивать обороты в популярности», — ранее откровенничал звезда TikTok со «NewsTes.ruом».

Также Милохин подчеркивал — если он растеряет славу и внимание поклонников, то сведет счеты с жизнью. «Считаю, что существует перерождение душ, что из одного тела мы сразу переходим в другое. Поэтому, если хайп закончится, если я пойму, что профукал свой успех, я просто застрелюсь и перезапущу все заново», — делился мыслями блогер.