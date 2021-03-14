Дебаты BTS! Нужно ли включать изюм в хлеб?
Какой бы крепкой не была дружба, между людьми все равно рано или поздно случаются разногласия. Тема дискуссии может быть абсолютно разной: от достаточно серьезных тем и до мелочей. Вот и южнокорейская к-поп группа BTS, которая живет вместе около 7 лет периодически устраивает дебаты.
На днях вышел новый выпуск шоу «Run, BTS!». В 132 эпизоде участники спорили, нужно ли добавлять изюм в хлеб. И дебаты были достаточно серьезными! Одним участникам нравился сухофрукт, а другие были категорически против.
🐰 건포도 들어간 식빵— 꾹첼🐰 (@97JK_ee) March 9, 2021
🐰 맛있습니다‼️
🐰 단 맛을 추가하자나요 식빵에
🐰 맛있습니다‼️
🐰 먹기 싫음 먹지 마세요‼️‼️
🐰 건포도 마쉿능데... pic.twitter.com/Nq04QnRIok
Например, Чимин (Jinin) считает, что изюм мешает мягкой текстуре хлеба. В то время, как Чонгук (Jungkook)придерживался более простого подхода. Он считает, что продукт так становится гораздо полезнее и вкуснее.
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/4JylbHcskc— 후후 (@YOUTH_LUV_BTS) March 9, 2021
А вот Ви (V) добавил довольно смешной комментарий. Он заявил, что хлеб с изюмом — это еще одна вещь, способствующая развитию и обновлению мира, точно так же, как мятный шоколад и гавайская пицца. Поклонники с радостью наблюдали за дебатами и позже присоединились к ним в Twitter.
건포도식빵이라는 것은 하와이안피자 치약..민트초코 전부 세상을 더 발전시키기 위해 도전들을 하는 것 -뷔- pic.twitter.com/rnsxE9kacj— 안달 (@v1230_mp4) March 9, 2021
А тебе нравится хлеб с изюмом?