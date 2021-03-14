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Дебаты BTS! Нужно ли включать изюм в хлеб?

Дебаты BTS! Нужно ли включать изюм в хлеб?

Какой бы крепкой не была дружба, между людьми все равно рано или поздно случаются разногласия. Тема дискуссии может быть абсолютно разной: от достаточно серьезных тем и до мелочей. Вот и южнокорейская к-поп группа BTS, которая живет вместе около 7 лет периодически устраивает дебаты.

На днях вышел новый выпуск шоу «Run, BTS!». В 132 эпизоде участники спорили, нужно ли добавлять изюм в хлеб. И дебаты были достаточно серьезными! Одним участникам нравился сухофрукт, а другие были категорически против.


Например, Чимин (Jinin) считает, что изюм мешает мягкой текстуре хлеба. В то время, как Чонгук (Jungkook)придерживался более простого подхода. Он считает, что продукт так становится гораздо полезнее и вкуснее.

А вот Ви (V) добавил довольно смешной комментарий. Он заявил, что хлеб с изюмом — это еще одна вещь, способствующая развитию и обновлению мира, точно так же, как мятный шоколад и гавайская пицца. Поклонники с радостью наблюдали за дебатами и позже присоединились к ним в Twitter.


А тебе нравится хлеб с изюмом?

Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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Дебаты BTS! Нужно ли включать изюм в хлеб?
Дебаты BTS! Нужно ли включать изюм в хлеб?

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