Дебаты BTS! Нужно ли включать изюм в хлеб?

Лидия Мартынова

Какой бы крепкой не была дружба, между людьми все равно рано или поздно случаются разногласия. Тема дискуссии может быть абсолютно разной: от достаточно серьезных тем и до мелочей. Вот и южнокорейская к-поп группа BTS, которая живет вместе около 7 лет периодически устраивает дебаты.

На днях вышел новый выпуск шоу «Run, BTS!». В 132 эпизоде участники спорили, нужно ли добавлять изюм в хлеб. И дебаты были достаточно серьезными! Одним участникам нравился сухофрукт, а другие были категорически против.

🐰 건포도 들어간 식빵

🐰 맛있습니다‼️

🐰 단 맛을 추가하자나요 식빵에

🐰 맛있습니다‼️

🐰 먹기 싫음 먹지 마세요‼️‼️

🐰 건포도 마쉿능데... pic.twitter.com/Nq04QnRIok — 꾹첼🐰 (@97JK_ee) March 9, 2021

Например, Чимин (Jinin) считает, что изюм мешает мягкой текстуре хлеба. В то время, как Чонгук (Jungkook)придерживался более простого подхода. Он считает, что продукт так становится гораздо полезнее и вкуснее.

А вот Ви (V) добавил довольно смешной комментарий. Он заявил, что хлеб с изюмом — это еще одна вещь, способствующая развитию и обновлению мира, точно так же, как мятный шоколад и гавайская пицца. Поклонники с радостью наблюдали за дебатами и позже присоединились к ним в Twitter.

건포도식빵이라는 것은 하와이안피자 치약..민트초코 전부 세상을 더 발전시키기 위해 도전들을 하는 것 -뷔- pic.twitter.com/rnsxE9kacj — 안달 (@v1230_mp4) March 9, 2021





А тебе нравится хлеб с изюмом?