Диджей из Казахстана завоевал "Грэмми" за лучший ремикс года
Вчера, 23:55 Алексей Вольцев
Двадцатилетний диджей из Казахстана Иманбек Зейкенов, известный под псевдонимом Imanbek, завоевал "Грэмми" за ремикс композиции Roses американского рэпера SAINt JHN, сообщили организаторы.
Зейкенов - непрофессиональный музыкант, он студент железнодорожного колледжа в Казахстане. Ремикс, созданный Зейкеновым на композицию Roses, собрал в YouTube миллионы просмотров и вошел в пятерку рейтинга U.S. Billboard Hot 100 и возглавил в мае британский хит-парад.
По материалам: ria.ru