Диджей из Казахстана завоевал "Грэмми" за лучший ремикс года

Алексей Вольцев

Двадцатилетний диджей из Казахстана Иманбек Зейкенов, известный под псевдонимом Imanbek, завоевал "Грэмми" за ремикс композиции Roses американского рэпера SAINt JHN, сообщили организаторы.

Зейкенов - непрофессиональный музыкант, он студент железнодорожного колледжа в Казахстане. Ремикс, созданный Зейкеновым на композицию Roses, собрал в YouTube миллионы просмотров и вошел в пятерку рейтинга U.S. Billboard Hot 100 и возглавил в мае британский хит-парад.