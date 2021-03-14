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"Для суровых людей": болгары восхитились российскими автомобилями

"Для суровых людей": болгары восхитились российскими автомобилями
Читатели болгарского портала "Факти" высоко оценили российские автомобили УАЗ.

Издание опубликовало материал, посвященный моделям "Хантер" и "Буханка", в котором приводились слова генерального директора УАЗ. Он рассказал, что эти машины продолжат выпускать до тех пор, пока на них есть спрос, и объяснил популярность моделей "географическими особенностями региона и невысокой покупательской способностью".

Читатели портала отметили превосходные внедорожные качества и неприхотливость российского автомобиля.


"Это джип для суровых условий и суровых людей, не для гендеров, катающихся по асфальтированным дорогам в Альпах", — написал пользователь.

"Хантер" по проходимости круче 99 процентов западных "джипов". Поэтому уже много лет на него есть спрос", — объяснил другой читатель.

Россия

По материалам: ria.ru
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