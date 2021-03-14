Достала! Милохин объявил о расставании с Юлей Гаврилиной

Анастасия Иванова

Даня Милохин, один из самых хайповых селебов последнего года, признался в том, что его отношения с тиктокершей Юлей Гаврилиной в последнее время совсем не складываются. Он этом он заявил во всеуслышанье на социальной платформе. «Расстался с Юлей? Да! Я никогда не хайпил на чувствах, зачем, это странно», — прокомментировал информацию о разрыве Даня в беседе на YouTube-шоу с Дианой Астер.

К слову, верные фанаты юных звезд уже давно поняли, что влюбленным голубкам больше не быть вместе. Сначала ребята отписались друг от друга в сети Instagram. Затем Юля начала делать различные двусмысленные намеки на разбитую любовь. А после в игру вступил Милохин. В интервью он явно проявил симпатию к Даяне — девушке, сыгравшей в его клипе «Выдыхаю боль». «Да, миленькая девочка, да. Всех я девочек люблю…» — незатейливо ответил он.

«Может быть еще сойдутся?», «Это же была легендарная пара тиктокеров((((«, «Ну вот, обрадовали((«, «А точно все кончено?» — с надеждой обращались подписчики к своим кумирам.

Увы, о воссоединении ребят речь пока не идет. Разумеется, их история может оказаться банальным хайпом, однако, Гаврилина, кажется, настроена серьезно и даже отказывается смотреть в сторону своего бывшего ухажера.

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