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Дженнифер Лопес прокомментировала разрыв с женихом

Дженнифер Лопес прокомментировала разрыв с женихом

Весь день СМИ и поклонники обсуждают расставание бывшего футболиста Алекса Родригеса и певицы Дженнифер Лопес. Пара встречалась четыре года и готовилась к свадьбе, но спортсмен накануне торжества закрутил роман с другой.


Американские СМИ сообщают, что причиной расставания стала 30-летняя модель Мэдисон Лекрой. В начале года появилась информация, что спортсмен имеет связь на стороне, но тогда предполагаемая разлучница заявила: они не встречались, а только общались благодаря видеозвонкам. Мэдисон также добавила, что никакой измены не было, а Джей Ло она очень уважает.

Говорят, что на карантине у 51-летней звезды и ее жениха и так были проблемы, которые пришлось решать с семейным психологом. А теперь исполнительница хита If You Had My Love имеет подтверждения предполагаемой измене. «У них не все гладко гладко, но этот случай с Мэдисон стал последней каплей для Дженнифер», — заявил инсайдер.

Правда позже Лопес отметила, что расставаться они не собираются. «Мы работаем над некоторыми вещами», — подчеркнула звезда.

К слову, Лекрой — популярная американская модель и участница реалити-шоу «Южное очарование». В социальных сетях у нее почти полмиллиона поклонников, которые следят за ее жизнью. Мэдисон любит публиковать обнаженные фотографии, а также снимки с сыном.

Напомним, Дженнифер и Алекса познакомил бывший муж Лопес Марк Энтони. Пара начала появляться вместе четыре года назад. Родригес – экс-футболист и миллионер сразу пришелся по душе певице. Вместе они путешествовали по миру, познакомили детей, и в итоге решили пожениться, но из-за пандемии торжество постоянно откладывалось.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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