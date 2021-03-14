Егор Крид признался, что на «Холостяке» выбрал двуличную даму

Влада Некрасова

Уже через несколько часов на телеканале ТНТ стартует новый шестой сезон проекта «Холостяк» с участием Тимати. Это шоу обещает быть самым интересным за всю историю существования проекта. В Сети каждую неделю появлялась новая инсайдерская информация о новом сезоне. Вчера в интернете появился фрагмент разговора Тимати с бывшим «Холостяком» Егором Кридом.

В откровенном разговоре с рэпером музыкант заявил, что проект его только ранил. Вместо настоящей любви он встретил двуличную даму, которая разбила ему сердце.

«Меня проект ранил. Я вышел с разбитым сердцем. Были чувства, но потом происходит жесть», — открыто заявил Егор.

Крид вспомнил, как в финале стоял на крыше и испытывал одинаковые чувства к двум девушкам. Однако одной ему пришлось отказать, и она, «как дура плакала в платье и уходила». По словам Егора, это было самое сложное на проекте.

Напомним, в финале музыкант выбирал между Виктории Коротковой и Дарьей Клюкиной. Егор сделал выбор в пользу второй, но их дороги разошлись. Рэпер столкнулся с двуличием и обманом со стороны Дарьи. Дело в том, что на проекте девушка заявила, что спокойно может удалить Instagram. Позже выяснилось, что она нагло врала и казалась не той, кем есть на самом деле.

“Я снова спросил, готова ли она удалить свой Instagram, как тогда, при первой встрече, и она ответила: «Конечно нет, с чего вдруг? Это моя аудитория». Тогда мы пожали друг другу руки и разошлись», — заключил музыкант.

Сейчас у Дарьи Клюкиной 2,5 миллиона подписчиков.

http://www.piterburger.ru/224018ll.html