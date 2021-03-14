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Егор Крид признался, что на «Холостяке» выбрал двуличную даму

Егор Крид признался, что на «Холостяке» выбрал двуличную даму

Уже через несколько часов на телеканале ТНТ стартует новый шестой сезон проекта «Холостяк» с участием Тимати. Это шоу обещает быть самым интересным за всю историю существования проекта. В Сети каждую неделю появлялась новая инсайдерская информация о новом сезоне. Вчера в интернете появился фрагмент разговора Тимати с бывшим «Холостяком» Егором Кридом. 


В откровенном разговоре с рэпером музыкант заявил, что проект его только ранил. Вместо настоящей любви он встретил двуличную даму, которая разбила ему сердце. 

«Меня проект ранил. Я вышел с разбитым сердцем. Были чувства, но потом происходит жесть», — открыто заявил Егор. 

Крид вспомнил, как в финале стоял на крыше и испытывал одинаковые чувства к двум девушкам. Однако одной ему пришлось отказать, и она, «как дура плакала в платье и уходила». По словам Егора, это было самое сложное на проекте. 

Напомним, в финале музыкант выбирал между Виктории Коротковой и Дарьей Клюкиной. Егор сделал выбор в пользу второй, но их дороги разошлись. Рэпер столкнулся с двуличием и обманом со стороны Дарьи. Дело в том, что на проекте девушка заявила, что спокойно может удалить Instagram. Позже выяснилось, что она нагло врала и казалась не той, кем есть на самом деле. 

“Я снова спросил, готова ли она удалить свой Instagram, как тогда, при первой встрече, и она ответила: «Конечно нет, с чего вдруг? Это моя аудитория». Тогда мы пожали друг другу руки и разошлись», — заключил музыкант. 

Сейчас у Дарьи Клюкиной 2,5 миллиона подписчиков. 

http://www.piterburger.ru/224018ll.html
Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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