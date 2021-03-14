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Еще одна европейская страна захотела приостановить использование AstraZeneca

Еще одна европейская страна захотела приостановить использование AstraZenecaФото: Dado Ruvic / REUTERS

Органы здравоохранения заявляют, что Ирландия должна временно прекратить использование британо-шведской вакцины AstraZeneca после некоторых сообщений о тромбах у вакцинированных людей. Об этом сообщает Sky News.

Заместитель главного врача страны доктор Ронан Глинн (Dr Ronan Glynn) сказал, что после обсуждений отчетов с Управлением по регулированию товаров медицинского назначения (HPRA) Национальный консультативный совет по иммунизации (NIAC) Ирландии рекомендовал «временно отложить введение вакцины от COVID-19 AstraZeneca начиная с утра воскресенья, 14 марта».

Он добавил, что каких-либо выводов о взаимосвязи случаев нарушения свертываемости крови у взрослых после прививки и вакциной сделано не было. «Однако, действуя в соответствии с принципом предосторожности и до получения дополнительной информации, NIAC рекомендовал временно отложить программу вакцинации от COVID-19 AstraZeneca в Ирландии», — сказал он.

Ранее стало известно, что в Норвегии госпитализировали трех молодых медиков, которые сделали прививку от коронавируса препаратом AstraZeneca. Сообщалось что все трое попали в больницу из-за того, что у них образовались тромбы.

На данный момент девять европейских стран остановили или временно ограничили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за тромбоза у привившихся им пациентов. Австрия, Эстония, Латвия, Литва и Люксембург остановили использование препарата из конкретной партии в миллион доз, которая была поставлена в 17 стран Европы. При этом Дания, Исландия и Норвегия остановили все свои поставки этой вакцины.

По данным EMA, на территории ЕС к 12 марта было зафиксировано 22 случая тромбоза на три миллиона привившихся AstraZeneca. В регуляторе не связывают это явление с применением вакцины, однако расследование случаев смерти продолжается.

В мире

По материалам: lenta.ru
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