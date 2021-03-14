Еще одна страна заблокировала Clubhouse

Вадим Карасев

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Омане заблокировали социальную сеть Clubhouse из-за отсутствия регистрации в стране. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство WAF.

«Все приложения для связи, использующие аудио- и видеосвязь через интернет, должны получать регистрационное удостоверение от управления», — заявили в клиентской службе Управления по регулированию телекоммуникаций (TRA).

Кроме того, там отметили, что в Омане запрещены приложения для интернет-общения с помощью зашифрованных каналов (VoIP). Послабления приняли только в связи с пандемией. Это было нужно, чтобы обеспечить работу государственных учреждений.

8 февраля приложение заблокировали в Китае. По информации The Guardian, такое решение было принято в связи с тем, что пользователи соцсети вели там дискуссии по политическим вопросам и вопросам прав человека без цензуры.