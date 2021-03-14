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Европа предпочла запустить спутники Galileo на "Союзе", сообщил источник

Европа предпочла запустить спутники Galileo на "Союзе", сообщил источник
Запуск двух европейских навигационных спутников Galileo планируется осуществить в первом квартале 2022 года российской ракетой-носителем "Союз-СТ" вместо европейской Ariane 6, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

В сентябре 2017 года был подписан контракт на запуск четырех аппаратов Galileo двумя ракетами Ariane 6 в период с конца 2020 года по середину 2021 года. Договор предусматривал в качестве запасного варианта использование ракет "Союз". Позже из-за задержки первого пуска Ariane 6, который сейчас намечается во втором квартале 2022 года, один из двух запусков Galileo был перенесен на "Союз" и в настоящее время намечается в сентябре 2021 года.

"Второй запуск двух спутников Galileo с Гвианского космического центра (космодром Куру - ред.) теперь тоже перенесен с ракеты Ariane 6 на "Союз-СТ" и планируется, предварительно, в марте 2022 года", - сказал собеседник агентства.

В 2011-2016 годах ракетами "Союз" с Куру были выведены на орбиту 14 спутников европейской глобальной навигационной системы Galileo. В 2016-2018 годах тремя ракетами Ariane 5 было запущено еще 12 спутников Galileo.

Россия

По материалам: ria.ru
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