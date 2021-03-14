ФНС получит расширенный доступ к банковской тайне

Вадим Карасев

Российские налоговые органы с 17 марта получат расширенный доступ к банковской тайне. Нововведения позволят тщательнее контролировать денежные потоки граждан и организаций, в результате чего можно будет сделать выводы об объеме возможных недекларируемых доходов, передает агентство "Прайм".

В течение трех дней со дня получения запроса от ФНС банки должны предоставить копии паспортов клиентов, копии их доверенностей на распоряжение денежными средствами и копии договоров на открытие или закрытие счета. Также кредитные организации обязаны сообщать в электронной форме или на бумажном носителе о бенефициарных владельцах и представителях клиента.

"Часть денежных потоков экономики находится в "серой" зоне, а налоговые органы стремятся заставить участников этого сектора платить налоги, тем самым пополняя бюджет", — уточнила старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева.

Ранее NEWSTES писал, что в ФНС рассказали о планируемых мероприятиях на 2021 год.