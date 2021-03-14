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Франции предрекли Frexit

Франции предрекли Frexit

Французский журналист Лоран Эрбле в колонке для Le Figaro заметил, что официальный Париж может по примеру Лондона покинуть Евросоюз. Этот процесс он назвал "Фрекзитом" (France + Exit = Frexit, по аналогии с Brexit).

По мнению автора публикации, руководство Евросоюза довело ситуацию до критического проседания экономики и в частности промышленности. Это произошло из-за того, что Брюссель не считает нужным спасать европейскую торговлю и помогать странам-членам объединения.

Соединенные Штаты, отмечает Эрбле, выделили почти 5 трлн долларов на поддержку национальной экономики в условиях пандемии. В Европе же эта сумма на порядок меньше – она составляет лишь 300 млрд евро. Наконец, борьба с виновником кризиса – новой коронавирусной инфекцией – тоже проходит неудачно. Отдельные страны, отчаявшись ждать итогов переговоров от имени ЕС, сами договариваются о покупке российской и китайской вакцин.

Сам по себе Brexit был важным прецедентом: страна может покинуть Евросоюз и не только не пострадать из-за этого, но и получить некоторые выгоды (так, борьба с COVID-19 в Британии оказалась эффективнее, чем в ЕС). Брюссель не смог защитить французов ни от одного из кризисов за все время, поэтому можно считать его "лишь дополнительной бюрократической структурой", заключает автор.

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По материалам: uposters.ru
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