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Где справедливость?! Сафронову разрешили вернуться на ТНТ после разоблачения в махинациях

Где справедливость?! Сафронову разрешили вернуться на ТНТ после разоблачения в махинациях

Не так давно публика оказалась в шоке после того, как увидела официальные заявления прессы и высказывания представителей телевизионного канала ТНТ о том, что одного из братьев-иллюзионистов Сергея Сафронова уличили в денежных махинациях. За громким скандалом последовало увольнение фокусника с ТНТ, однако, сегодня стало известно, что экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» возвращается в привычный коллектив на ТВ.


«Тяжело, конечно, все это в себе носить, но я сейчас весь в работе, жалость вызывать не буду», – намекнул он о работе на канале. Увы, данному событию рады были далеко не все. Некоторые зрители сжалились над знаменитостью в свете последних событий (напомним, недавно Сафронов лично открыл тайну о своем страшном заболевании. Сергей страдает от онкологии), а другие же, напротив, отрицательно отреагировали на появление мужчины перед камерами, ведь, по мнению публики, что бы не происходило в его личной жизни, это не должно влиять на прощение денежных махинаций в крупных размерах. Сам иллюзионист, по-видимому, был безумно рад встретить коллег.

«На днях встретил Веру Сотникову, мою бывшую соведущую, она когда обо всем этом скандале узнала, плакала. Мне звонили братья Запашные, Никас Сафронов приглашал на свой званый ужин…» — цитирует слова Сафронова «Собеседник».

[media=https://www.instagram.com/p/CMEsuVyA1Qt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]
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По материалам: popcake.tv
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