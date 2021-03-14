Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Гинцбург сравнил эффективность «Спутника V» для разных возрастных категорий

Гинцбург сравнил эффективность «Спутника V» для разных возрастных категорий

Гинцбург сравнил эффективность «Спутника V» для разных возрастных категорийФото: Владислав Воднев / РИА Новости

Директор центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург сравнил эффективность российского препарата для разных возрастных категорий. Он рассказал об этом в эфире передачи «Соловьев LIVE» на YouTube.

«На всех возрастных категориях "Спутник V" показал одинаковую эффективность. Были сначала сомнения, что эффективность на людях с большим возрастом, 60 плюс, возможно, эффективность вакцины будет меньше… Ничего похожего», — подчеркнул он.

В январе Гинцбург рассказал, что центр имени Гамалеи может запросить у Минздрава разрешение на исследование препарата на детях через два месяца — то есть в марте.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Начал нагло пользоваться привилегиями селебрити. Ви унижает людей своим статусом звезды
Начал нагло пользоваться привилегиями селебрити. Ви унижает людей
В Польше раскрыли обман Украины при покупке российского газа
В Польше раскрыли обман Украины при покупке российского газа
"Для суровых людей": болгары восхитились российскими автомобилями
"Для суровых людей": болгары восхитились российскими автомобилями
Назло Даве. Ольга Бузова пофлиртовала с Алексеем Воробьевым
Назло Даве. Ольга Бузова пофлиртовала с Алексеем Воробьевым
Оксана Грищук, Марина Анисина, Наоми Кэмпбелл. Кто мог стать женой князя Монако Альбера II
Оксана Грищук, Марина Анисина, Наоми Кэмпбелл. Кто мог стать женой
Российский врач рассказала о связи между тревогой и опасными болезнями
Российский врач рассказала о связи между тревогой и опасными болезнями
Путин рассказал о лечении чиновников российскими лекарствами от COVID-19
Путин рассказал о лечении чиновников российскими лекарствами от
В Госдуме отреагировали на идею блокады Южных Курил
В Госдуме отреагировали на идею блокады Южных Курил
Гинцбург сравнил эффективность «Спутника V» для разных возрастных категорий
Гинцбург сравнил эффективность «Спутника V» для разных возрастных
Названы сроки вакцинации большинства россиян от COVID-19
Названы сроки вакцинации большинства россиян от COVID-19
Умер зампред экономического комитета Совета Федерации
Умер зампред экономического комитета Совета Федерации
Дженнифер Лопес прокомментировала разрыв с женихом
Дженнифер Лопес прокомментировала разрыв с женихом

Топ на сегодня

Продолжение обстрелов в Донбассе: стороны конфликта обвинили друг друга
Продолжение обстрелов в Донбассе: стороны конфликта обвинили друг
В Крыму ответили на требование Кулебы обеспечить доступ на полуостров
В Крыму ответили на требование Кулебы обеспечить доступ на полуостров
Экс-президента Боливии Аньес задержали по обвинениям в измене
Экс-президента Боливии Аньес задержали по обвинениям в измене
Президент Армении обсудил с лидером правящей фракции досрочные выборы
Президент Армении обсудил с лидером правящей фракции досрочные выборы
Глава Роспотребнадзора описала опасность нового типа птичьего гриппа
Глава Роспотребнадзора описала опасность нового типа птичьего гриппа

Еще по теме

Глава центра Гамалеи назвал противопоказания для прививки от COVID-19
Раскрыта продолжительность действия «Спутника V»
Названы сроки вакцинации большинства россиян от COVID-19
Гинцбург назвал вакцину «Спутник V» первой в мире по качеству