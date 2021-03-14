Гинцбург сравнил эффективность «Спутника V» для разных возрастных категорий
Директор центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург сравнил эффективность российского препарата для разных возрастных категорий. Он рассказал об этом в эфире передачи «Соловьев LIVE» на YouTube.
«На всех возрастных категориях "Спутник V" показал одинаковую эффективность. Были сначала сомнения, что эффективность на людях с большим возрастом, 60 плюс, возможно, эффективность вакцины будет меньше… Ничего похожего», — подчеркнул он.
В январе Гинцбург рассказал, что центр имени Гамалеи может запросить у Минздрава разрешение на исследование препарата на детях через два месяца — то есть в марте.
Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).