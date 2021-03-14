Гинцбург заявил о начале испытаний «Спутника V» на онкобольных

Вадим Карасев

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В России начались исследования российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» на пациентах с онкологическими заболеваниями. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

«Отдельно сейчас исследования на онкологических больных уже начались фактически, с [главным внештатным специалистом-онкологом Минздрава России] Андреем Каприным совместные исследования [ведутся]», — сказал он.

Гинцбурга добавил, что противопоказанием к вакцинации от COVID-19 является прохождение химиотерапии или прием лекарственных препаратов, которые подавляют деление клеток. В остальных случаях онкологические заболевания не являются причиной для отказа от прививки.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).