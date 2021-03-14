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Гомер, подвинься! Чонгук из BTS стал новым героем мультсериала «Симпсоны»

Гомер, подвинься! Чонгук из BTS стал новым героем мультсериала «Симпсоны»

Чонгук (Jungkook), когда ты перестанешь доказывать нам свою непревзойденную популярность? Ведь все и так знают, что ты потрясающий!

Слава BTS уже давно вышла за границы Южной Кореи и даже Азии в целом. 7 мальчишек стали кумирами миллионов людей по всему миру. Но иногда они даже не догадываются о том, насколько широко их влияние. Например, недавно стало известно, что имя Чонгука было использовано в «Симпсонах». Да-да, это тот самый мультсериал про сумасшедшую семейку Гомера Симпсона (Homer Simpson) и его жены с высокими синими волосами Мардж (Marge). Кстати, он признан самым длинным мультипликационным сериалом в истории Америки.


Итак, поговорим о 14 эпизоде 32 сезона. Там вы можете встретить такую фразу: «Теперь моя семья — это Кэрри Андервуд, Тейлор Свифт и группа Mumfords. Ну и все BTS, кроме Чонгука. Он слишком симпатичный«. Пожалуй, мы не будем раскрывать все карты и спойлерить сюжет. Ведь вы можете насладиться выпуском, просмотрев его полностью! Но мы должны признать, что данное упоминание — это огромный комплимент в сторону всех исполнителей k-pop.

«Я в полном шоке сижу, случайно симпсонов смотрел и тут ЧОНГУК!!!!», «Офигеть, они даже про всех не забыли сказать», «американцы официально заявили, что корейцы КРАСИВЫЕ! то то же!!!!» — обрадовались АРМИ.

Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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