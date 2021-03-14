Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 15 по 21 марта 2021 года

Вадим Карасев

Василиса Володина — одна из лучших экспертов в области составления астропрогнозов. Ее простые, но действенные советы помогут людям всех Знаков Зодиака достичь успеха в любой из сфер жизни.

Эта неделя будет несколько сложнее предыдущей, но не для всех и не во всем. В целом период остается благоприятным, несмотря на грядущий упадок Меркурия и Венеры. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют пользоваться тремя надежными способами защиты от негативной энергии, чтобы при необходимости обезопасить себя от воздействия негативных людей и событий.

Овен

Овнам предстоит много неприятных встреч с завистниками и недоброжелателями. Пять лучших оберегов помогут им противостоять таким людям. Больше всего стоит опасаться дрязг в понедельник, ведь это опасный день, в который Меркурий перейдет в Знак Рыб, потеряв большую часть своей позитивной энергии. Финансовая сфера жизни у Овнов будет в упадке, поэтому с понедельника лучше заняться домашними делами и поменьше тратиться на что-то ненужное. Не стоит заниматься работой безответственно, между делом, в спешке. Это не приведет к решению проблем.

Телец

Тельцам, чтобы стать или остаться везунчиками, не нужно лезть из кожи вон. Достаточно пользоваться с самого утра понедельника простыми аффирмациями на успех во всех делах. Людям этого Знака стоит быть бдительными, ведь на этой неделе можно доверять лишь себе и самым близким людям. Звезды хотят, чтобы Тельцы давали только те обещания, которые реальны и выполнимы. Конец недели хорош для планирования свадеб, общения с семьей. Тельцы могут почувствовать острую нехватку ласки, добра и тепла. Нужно оставить на время дела и посвятить себя близким.

Близнецы

Большое внимание людям этого Знака стоит уделять работе и бизнесу. Первый и второй день недели для Близнецов будут полны неурядиц. Сильные заговоры на удачу помогут обойти стороной проблемы и остаться на плаву. В конце недели полезно будет отправиться в романтическое путешествие, сходить на свидание. Одиноким Близнецам удастся познакомиться с интересным человеком. В целом это время энергетического спада, но проблемы временны. В конце этого периода Близнецы будут способны свернуть горы.

Рак

Это прекрасное время для любых обновлений — как малых, так и крупных. Очень полезно будет общаться с дальними родственниками, старыми друзьями. Одиноких Раков в середине недели может ожидать интересное знакомство, с которого начнется головокружительный роман. В конце недели могут быть неожиданные расходы. Нужно не терять голову и быть внимательнее в обращении с наличностью. Вселенная будет помогать Ракам, посылая им различные знаки судьбы. Интуиция этих людей поможет им распознавать эти знаки вплоть до субботы, до начала упадка Венеры.

Лев

Львам удастся на этой неделе изменить свою судьбу. Три полезные практики ускорят этот процесс и заметно облегчат его. В будние дни желательно быть осторожнее, соблюдать правила дорожного движения и не нарушать закон. Выходные лучше освободить под личные дела, релаксацию. Львам стоит заранее сказать всем, что в субботу и воскресенье они недоступны. Также людям этого Знака можно задуматься над долгосрочными планами. Можно пересмотреть расходы, расставить иначе приоритеты. Собеседования и переговоры лучше отложить.

Дева

У Дев начинается период, благоприятный для любовных приключений. Чтобы возыметь максимальный успех у противоположного пола, придется активизировать сердечную чакру. Также полезно будет заняться шопингом, обновлением гардероба и внешности. Многих Дев ожидают приятные яркие моменты, эмоции, приключения. Всем, кто состоит в отношениях, стоит делиться со второй половинкой своими эмоциями и впечатлениями. Что касается работы, то в период с 15 по 21 число лучше не полагаться на коллег. Придется потрудиться как следует, но награда не заставит себя ждать.

Весы

Жизнь Весов может очень круто измениться. Об этом могут говорить сигналы Вселенной. Неделя благоприятна для Весов, которые хотят позаботиться о своем здоровье, избавиться от вредных привычек. Возможны случайные встречи с бывшими любовными партнерами и старыми друзьями. Таким людям лучше не рассказывать о своих планах на будущее. Не исключено, что придется решать семейные проблемы. Все получится, если не раздражаться без повода. С незнакомыми людьми лучше держать дистанцию. От них будет исходить много проблем.

Скорпион

У Скорпионов ввиду упадка Меркурия могут начаться финансовые проблемы. Если вдруг им будет тотально не везти с деньгами, можно воспользоваться тремя простыми способами избавления от финансовых проблем. Лучше ограничить расходы и тратиться осмотрительнее. Нежелательно покупать дорогостоящую технику и недвижимость. Это отличная неделя для прогулок со второй половинкой, детьми, встреч с родными и близкими. Удача улыбнется тем, кто постоянно в разъездах. Тем, кто сидит в офисе, полезна будет смена обстановки.

Стрелец

Стрельцам стоит почаще говорить о чем-то приятном. Ученые доказали, что правильные слова повышают везение. На этой неделе лучше как можно больше времени посвящать общению с друзьями. Это поднимет настроение, испорченное делами и работой. Стрельцам предстоит неделя перемен. Реагировать на изменения во всех сферах лучше без нервов, спокойно. Очень полезно будет доверять шестому чувству, принимать лишь взвешенные решения. Амбициозные Стрельцы смогут круто изменить свою жизнь. Не нужно бояться трудностей.

Козерог

Это очень благоприятный период для поездок. В будние дни полезно будет проводить время за рулем, а на выходных лучше побыть дома. Если придется встретиться со стрессовой ситуацией, побороть неприятное состояние помогут дыхательные техники. Они быстро вернут Козерогов в строй. Звезды и планеты принесут новые возможности для самореализации. У Козерогов будет много новых идей. Работа и бизнес потребуют максимального внимания. Выходные лучше посвятить полноценному отдыху.

Водолей

Водолеям стоит с самого начала недели зарядиться позитивной энергией. Аффирмации и установки на успех помогут сделать это максимально быстро. Неделя грозит Водолеям конфликтами. Не нужно остро реагировать на критику в свой адрес. В словах окружающих людей будет доля истины. Желательно не подписывать никаких важных бумаг и отказаться от командировок. Свободное время лучше посвящать общению с друзьями, родственниками. Полезно будет навестить родителей. В конце недели нужно будет заняться домашними делами.

Рыбы

На этой неделе Рыбы смогут начать новую жизнь, преобразить ее до неузнаваемости. Десять действий в этом плане будут максимально полезными. Для сохранения хорошего настроения лучше как можно меньше общаться с незнакомцами. Возможно, что в начале недели придется работать в режиме полной загрузки. Рыбам нужно проявлять максимум активности, следить за здоровьем, теплее одеваться. Пока что не стоит совершать дорогостоящих приобретений, сорить деньгами. Нужно подождать, пока энергетика устаканится.