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Хакер из Новой Зеландии взломал реальный телефон Чонгука: «Можете позвонить ему»

Хакер из Новой Зеландии взломал реальный телефон Чонгука: «Можете позвонить ему»

Привет, АРМИ! Сегодня посвятим статью многим наших читателям, которые интересуются о том, есть ли у нас реальные номера каких-либо звезд. Разумеется, представители POPCAKE сотрудничают с многими российскими селебрити и также имеют контакты некоторых зарубежных инфлюенсеров, однако, стоит отметить, что номера мобильных телефонов южнокорейских k-pop артистов находятся в строжайшей секретности и получить их, честно говоря, практически невозможно.


Но мы часто видим, как номера айдолов якобы сливают в социальные сети. Действительно ли они реальны или же, как говорится на чистом русском, «это банальный развод»? Одним из подобных инсайдеров стал парень из Новой Зеландии по имени Эрин (Erin). Он заявил о своих хакерских способностях и разослал одно и тоже сообщение в корейские фан-группы «Бантан», указав мобильный телефон с реальным кодом Кореи и пояснив, что ему удалось взломать мобильник Золотого Макнэ. В целях безопасности мы не будем оставлять этот номер в статье, однако, настоятельно рекомендуем вам не пытаться дозвониться до звезд, ведь утечка настоящих данных практически исключена. Иногда оставленные подобным образом в сети номера оказываются контактными данными мошенников или ботов, которые запрограммированы на угрозы и запугивания юзеров.


Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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