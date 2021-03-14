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Инфекционист рассказал о способах выявления мутаций коронавируса в России

Инфекционист рассказал о способах выявления мутаций коронавируса в РоссииФото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Различные мутации коронавируса в России выявляются несколькими способами. Делается это после того, как был получен положительный анализ на инфекцию, рассказал «Известиям» врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Он отметил, что чаще всего наличие вируса определяется через метод полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР). Реже используются антигенные тесты. При этом различные штаммы не влияют на эффективность их обнаружения, так как реагенты не «видят» эти вариации.

Тип COVID-19 определяется позже: эпидемиологи собирают положительные образцы анализов и исследуют всю вирусную РНК на штаммы, географию их распространения и степень заразности. Причем эта информация не имеет значения в терапии инфицированного, но важна для стабилизации эпидемиологической ситуации и избегания повторных заражений.

Ранее директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев говорил, что в России коллективный иммунитет к коронавирусу появится к августу этого года, в Москве и Санкт-Петербурге он сформируется еще раньше.

Россия

По материалам: lenta.ru
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