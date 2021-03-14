Иосиф Оганесян снимает рискованные пранки с сыном

Вадим Карасев

У Саши Черно нашелся новый повод для недовольства мужем. Ей не нравится, что он чересчур легкомысленный, и это в то время, когда она старательно ищет варианты заработков, раздумывает над проблемой жилья. Йося же озабочен только пранками, которые ему кажутся невероятно смешными, в то время как родственники находят их опасными.

«Ну совсем с ума сошел», «И не жалко нервы жены и мамы?», «Не позавидуешь Стефану с таким папой», - высказываются пользователи.

Саша Черно гораздо чаще ругает мужа, чем хвалит. Вот и сейчас ей не нравится его привычка все превращать в шутку и вести себя легкомысленно. На ней лежит обязанность зарабатывать и обеспечивать семью, решать жилищные вопросы, так как жить в деревне она больше не хочет и решила, что пора им переезжать в Москву, поселиться в квартире и отказаться от помощи родителей, пишет newstes.ru.Самостоятельно справиться с Оганесяном Черно не удается, поэтому она призвала на помощь его маму. Недавно Иосиф скакал по дорожкам возле дома так беспечно, что коляска с малышом чуть не перевернулась. Ему это почему-то показалось забавным, и он решил повторить трюки, за что и получил от супруги, перепугавшейся за Стефана, оплеуху.Как-то странно Иосиф отреагировал на критику фолловеров - вместо того, чтобы усилить бдительность и аккуратность во время прогулок он отправился на улицу, показывать, как он переворачивает коляску. Стефан в это время находился в другой коляске. Остается только радоваться, что Йося не перепутал коляски.На Оганесяна набросились и жена, и мама, но он все равно считает свой пранк прекрасным. Иосифу не хватает жизни под камерами, как и Диме Дмитренко. Он постоянно ищет способ привлечь к себе внимание, уже показывал переодевание в женскую одежду, танцевал, устраивал концерты в душе. Однако пользователи не хотели комментировать его видео, вот экс-участник и нашел верный способ вызвать реакцию.