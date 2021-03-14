Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Иосиф Оганесян снимает рискованные пранки с сыном

Иосиф Оганесян снимает рискованные пранки с сыном

У Саши Черно нашелся новый повод для недовольства мужем. Ей не нравится, что он чересчур легкомысленный, и это в то время, когда она старательно ищет варианты заработков, раздумывает над проблемой жилья. Йося же озабочен только пранками, которые ему кажутся невероятно смешными, в то время как родственники находят их опасными.

Саша Черно гораздо чаще ругает мужа, чем хвалит. Вот и сейчас ей не нравится его привычка все превращать в шутку и вести себя легкомысленно. На ней лежит обязанность зарабатывать и обеспечивать семью, решать жилищные вопросы, так как жить в деревне она больше не хочет и решила, что пора им переезжать в Москву, поселиться в квартире и отказаться от помощи родителей, пишет newstes.ru.
Самостоятельно справиться с Оганесяном Черно не удается, поэтому она призвала на помощь его маму. Недавно Иосиф скакал по дорожкам возле дома так беспечно, что коляска с малышом чуть не перевернулась. Ему это почему-то показалось забавным, и он решил повторить трюки, за что и получил от супруги, перепугавшейся за Стефана, оплеуху.

Как-то странно Иосиф отреагировал на критику фолловеров - вместо того, чтобы усилить бдительность и аккуратность во время прогулок он отправился на улицу, показывать, как он переворачивает коляску. Стефан в это время находился в другой коляске. Остается только радоваться, что Йося не перепутал коляски.

«Ну совсем с ума сошел», «И не жалко нервы жены и мамы?», «Не позавидуешь Стефану с таким папой», - высказываются пользователи.

На Оганесяна набросились и жена, и мама, но он все равно считает свой пранк прекрасным. Иосифу не хватает жизни под камерами, как и Диме Дмитренко. Он постоянно ищет способ привлечь к себе внимание, уже показывал переодевание в женскую одежду, танцевал, устраивал концерты в душе. Однако пользователи не хотели комментировать его видео, вот экс-участник и нашел верный способ вызвать реакцию.
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
Заказать крауд

Последние новости

Налоговики получат расширенный доступ к банковской тайне
Налоговики получат расширенный доступ к банковской тайне
Вирусолог спрогнозировал новую волну COVID-19 в России
Вирусолог спрогнозировал новую волну COVID-19 в России
В Петербурге временно закрыли движение на одной ветке метро
В Петербурге временно закрыли движение на одной ветке метро
В России предложили изменить тарифную политику техосмотров
В России предложили изменить тарифную политику техосмотров
Россиянам разрешили есть сладости раз в неделю
Россиянам разрешили есть сладости раз в неделю
Собянин назвал Большую кольцевую линию революцией в московском метро
Собянин назвал Большую кольцевую линию революцией в московском метро
ФНС получит расширенный доступ к банковской тайне
ФНС получит расширенный доступ к банковской тайне
В Нидерландах приближаются первые многодневные парламентские выборы
В Нидерландах приближаются первые многодневные парламентские выборы
Оля Рапунцель показала, как пытается помирить дочерей
Оля Рапунцель показала, как пытается помирить дочерей
Иосиф Оганесян снимает рискованные пранки с сыном
Иосиф Оганесян снимает рискованные пранки с сыном
«Не «Харьковские соглашения»: Палица назвал две причины потери Крыма
«Не «Харьковские соглашения»: Палица назвал две причины потери Крыма
Элджей попал под капельницу после 30-летия Ивлеевой
Элджей попал под капельницу после 30-летия Ивлеевой

Топ на сегодня

США рассказали о неудачных попытках наладить диалог с Северной Кореей
США рассказали о неудачных попытках наладить диалог с Северной Кореей
Глава Роспотребнадзора описала опасность нового типа птичьего гриппа
Глава Роспотребнадзора описала опасность нового типа птичьего гриппа
Бывшая временная президент Боливии пряталась от полиции под кроватью
Бывшая временная президент Боливии пряталась от полиции под кроватью
Переболевшим коронавирусом россиянам назвали условие для вакцинации
Переболевшим коронавирусом россиянам назвали условие для вакцинации
Названы сроки вакцинации большинства россиян от COVID-19
Названы сроки вакцинации большинства россиян от COVID-19

Еще по теме

Дом 2 - Ночной - Выпуск 4986 - После заката (03.01.2018) ТНТ
Дом 2 - Вечерний - Выпуск 4981 - Город любви (29.12.2017) ТНТ
Дом 2 - Дневной - Выпуск 4952 - Lite (30.11.2017) ТНТ
Саша Черно ругается с мужем из-за режима для Стефана