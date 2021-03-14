Ирина Апексимова: «В Театре на Таганке я прораб. А когда говорю, что играла с Евстигнеевым, смотрят как на больную»

Влада Некрасова

С 2015-го Ирина Апексимова является директором Театра на Таганке. За это время актриса сделала ремонт и заметно улучшила помещение. Артистка не скрывает, что она полностью погружена в работу.

55-летняя Ирина Апексимова все время уделяет театру. Кажется, что даже про личную жизнь актриса давно забыла. «Театр на Таганке начался с ремонта. Я там строитель, прораб, пора табличку поменять на двери. Это моя задача, закончить эту коммунальную квартиру, чтобы это стал единый, большой театр, как это было исторически», — заявила артистка в программе «Однажды...» на НТВ.

По словам Ирины Викторовны, она гордится тем, что занимается важным и любимым делом. «Иногда чувствую себя старухой театральной, потому что, когда говорю, что выходила на одну сцену с Евстигнеевым, Табаковым, Ефремовым и так далее, то на меня смотрят как на больную», — добавила Апексимова.

Как призналась Апексимова, теперь она не прочь получить и звание «Заслуженный артист Российской Федерации». «Когда выйду на отдых, то нужна будет прибавка к пенсии, особенно московская. Я думаю, неплохо бы получить звание, хотя бы ради этого. В моем возрасте уже такое звание немого неприлично получать, но если сложатся обстоятельства, то кто-то мне его даст», — отметила актриса.

К слову, дочь артистки пошла по ее стопам. Уже несколько лет 27-летняя Дарья играет в Театре на Таганке. «Я строгая мама, иногда слишком строгая. Говорят, что я дочь вытащила в театр, но с нее и спрос гораздо больше. Я горжусь тем, что она делает. Горжусь, как она за четыре года работы в театре выросла профессионально», — заключила Ирина Викторовна.