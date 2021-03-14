Ирина Безрукова о смерти сына: «У каждой души есть выбор, когда уходить с земного плана, и это надо уважать»

Влада Некрасова

Единственный сын Ирины Безруковой ушел из жизни в 2015 году. Актриса почтила память наследника, опубликовав трогательные фото и видео.

Ровно шесть лет назад сын Ирины Безруковой трагически ушел из жизни. В честь грустной даты Ирина Безрукова поделилась совместными кадрами с наследником. «Именно в этот день не стало моего нежно любимого и единственного сына Андрюши… Безгранично благодарна ему за то, что он выбрал меня своей мамой. Пусть даже на такой непродолжительный срок. Я уже писала в своей книге, что мне близка идея о том, что наша душа — вечна: «Мы все живем в пространстве, у которого есть четыре измерения: длина, высота, ширина и время. Но уверена, что есть и другие пространства. Там нет ни времени, ни тяжелых материальных объектов. Поэтому души наших близких где-то там, и в то же время они с нами», — поведала актриса.

55-летняя Безрукова отметила, что часто вспоминает Андрея, но уже не со слезами на глазах, а с улыбкой. «Я больше не хочу мучить себя вопросами: почему, за что и так далее. У каждого человека свой путь, свои испытания. У каждой души есть выбор, в том числе и когда уходить с земного плана. И его надо уважать. Главное помнить, что «когда случаются какие-то ужасные события, то на них обязательно даются и силы, чтобы их преодолеть. В противном случае все население Земли после пережитых потерь и трагедий просто вымерло бы», — добавила Ирина Владимировна.

Напомним, сын Ирины Безруковой и Игоря Ливанова, находясь в плохом самочувствии, пошел в ванную комнату и неудачно упал. «За несколько месяцев до трагедии мы отправились с Андреем во Вьетнам. Там я слегла с какой-то инфекцией. Сын ухаживал за мной. Я выздоровела, и мы посетили те места, которые он хотел увидеть. После возвращения из поездки, я улетела на гастроли. Сын остался дома с температурой 37,2. А потом мне долго не удавалось дозвониться до Андрея. В какой-то момент поняла, что не могу больше ни о чем думать. Позвонила подруге. Та пришла к нам домой, но сын дверь не открыл», — рассказывала актриса.

Лишь недавно стало известно, что Андрей был кремирован. Как отмечала Ирина Владимировна, экс-супруг Игорь Ливанов принимал участие в захоронении праха сына. «Он сказал: «Пожалуй, да. Андрей бы этого хотел». Его прах находится в чистейшем озере в Карелии. Андрей очень любил воду, обожал ездить с папой на рыбалку. Туда они не успели доехать. Игорь это сделал», — объясняла Безрукова.