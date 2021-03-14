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Испанская любовница Павла Мамаева: «Вызывает отвращение, что мое имя стоит рядом с этим скандалом»

Испанская любовница Павла Мамаева: «Вызывает отвращение, что мое имя стоит рядом с этим скандалом»

Новую измену Павла Мамаева с испанской моделью Ирен Гарсией обсуждает весь футбольный мир. Алана — жена спортсмена — дождалась его из тюрьмы и простила былые похождения, но форвард вновь угодил в громкий скандал, который теперь не хочет комментировать даже его новая любовница.


Ирен написала пост, в котором призвала всех перестать смаковать подробности скандала. Ей надоело, что вокруг нее постоянно возникают сплетни и слухи, поэтому отныне она хочет отгородиться от ситуации, в которую попала.

«Это прискорбное зрелище вызывает у меня только чувства отторжения и смущения. Я отказываюсь пониматьь, что все эти театральные слезы и демонстрация жизни на публику свойственны хотя бы одному проценту людей, которые живут в 150-миллионной России», — заявляет Гарсиа.

Ей не хочется вступать в публичные споры и показывать личную жизнь, так как большинство людей просто не понимают ее ценностей и воспитания.

«Занимаюсь только своей жизнью и прошу относиться к ней с уважением. Моя жизнь — это моя свобода. И я не могу даже описать масштабы отвращения, которое вызывает во мне то, что я вижу свое имя, стоящее рядом с этим скандалом», — говорит любовница Павла.

Напомним, несколько недель назад Алана опубликовала в социальных сетях личные данные модели Ирен Гарсиа, обвинив ее в том, что та является любовницей Мамаева. В ответ на это испанка пригрозила судом и призналась, что у нее были отношения с Павлом — он поделился с ней тем, что сидел в тюрьме, но не стал рассказывать о супруге и детях.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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